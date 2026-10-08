Daryz luego de su triunfo en el Arco de Triunfo en Longchamps trepó al tercer puesto del ranking IFHA

DARYZ (FR) [128] ha entrado en el grupo de los tres mejores caballos de la octava edición de la clasificación mundial de caballos de carreras LONGINES (LONGINES World’s Best Racehorse Rankings) de 2026, tras repetir victoria en el Qatar Prix de l’Arc de Triomphe (G1).

Para ganar el "Arc" por segunda vez, Daryz superó a BAY CITY ROLLER (IRE) [125] por 1 ¼ cuerpos.

Con este resultado, Daryz elevó su valoración de 126 a 128, mientras que Bay City Roller aumentó la suya de 122 a 125. En su carrera anterior, Daryz había vencido a Bay City Roller por 1 ¾ cuerpos en el Qatar Prix Foy (G2). Otros triunfos de Daryz esta temporada incluyen el Prix Ganay (G1) y el Prix Aga Khan IV (G1), al tiempo que Bay City Roller se adjudicó la Coolmore Coronation Cup (G1). KA YING RISING (NZ) [135] sigue liderando la clasificación con una ventaja considerable.

Se espera que su próxima participación sea en The Everest (G1), el sábado 17 de octubre.