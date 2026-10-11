Con la base del handicap especial España Maroñas inicia la reunión dominical a las 13:00 horas

Con 14 carreras Maroñas cierra su doble función de fin de semana, 13 de ellas de condición y una prueba especial para ellas sobre la milla en arena con cinco que tomarán parte del España que es la carrera mejor dotada del programa.

Voice Out está muy bien ubicada en la escala de pesos del handicap, la ganadora del Gran Premio Selección 2025 no ha vuelto a ganar desde obtener el G3 que la consagró como crack de su generación.

La pupila de Ranguis - Vidal obtuvo buenas colocaciones pero no conoce las mieles del triunfo desde el pasado año, no tuvo buenas actuaciones en el Estímulo y Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle para luego repuntar pero no a nivel estelar.

Con 58 kilos y la monta de Yair Pereira es la elegida, tendrá un trámite que le puede beneficiar ya que hay punteras definidas y la del Calucho´s vendrá cerca para intentar llevarse la carrera de 300 a la meta.

Thesalonica llegó a más de nueve cuerpos de Peligrosa en estelar de dos kilómetros hace par de semanas, intentó descontar en la recta pero no logró llegar a inquietar a las que definieron. Baja de calidad de rivales, Peligrosa a la fecha es la mejor yegua adulta de la actualidad, baja en distancia a recorrer y puede ser una enemiga de riesgo.

Namaste India tuvo un buen inicio de campaña pero no logró confirmar en su trayectoria, sus conexiones confían en que la defensora del Aguafiestas pueda revertir y definir el España, su entrenador está en buen momento y bien puede llevarse un especial tras los dos clásicos que cosechó en las últimas semanas.

En noveno lugar se disputa una prueba de condición sobre grama, milla en donde anotaron varios animales que han disputado y ganado pruebas estelares en Maroñas.

Sandigold y Siempre Feliz se destacan pero hay una muy buena lista que se pueden hacer notar, a saber: Utah Balance, Whiskacho, Temple de Acero, Employed y Rio Flamengo. La trifecta tiene un acumulado de 172 mil pesos y puede arañar los 800 mil de pozo.

Esta prueba va en grama, a primera hora del domingo se tendrá información si hay o no cambio de pista por las lluvias caídas sobre Montevideo.

Al cierre, la última se corre a las 19:30 la trifecta acumula 177 mil, para irse con triunfo una trifecta candado: 3-4-8-10 a 720.