Charm, volvió esa campeona en el clásico Chile en Palermo que siempre estuvo y que nunca se fue

Cuando los buenos ejemplares ganan el reconocimiento generalizado debido a sus mejores victorias, resulta lógico, aunque muchas veces discutible, que se les exija el máximo cada vez que salen a la cancha. Algo de eso aconteció con Charm, la triple ganadora de máximo nivel que por su brillante campaña de 2025 se alzó merecidamente con el premio a la Yegua del Año, trofeo entregado por las autoridades del Jockey Club el pasado mes de abril.

Pero como si ese reconocimiento hubiese obrado como una especie de maldición, lo cierto es que en sus tres primeras salidas graduales post galardón, la reservada de Triple Alliance no pudo ganar e hizo pensar a muchos en que la alazana había bajado su rendimiento y que ya no era la misma de sus mejores tardes.

Pero en la vida de los sangre pura de carrera, que al final y al cabo, y afortunadamente, no son máquinas, hay detalles que se les escapan al común de la gente y son con los que tienen que lidiar sus entornos, y eso es lo que sucedió con la descendiente de Strategos que por algún detalle u otro no conseguía mostrarse plena, hasta que lo logró el lunes al volver al éxito en el Clásico Chile (G2), uno de los dos cotejos centrales de Hipódromo Palermo.

Relajada y en persecución de la puntera It’ s My Look, la conducida por Martín Valle se ubicó al frente al ingresar al codo, con acción ganadora, y una vez que pisó la recta comenzó su propio show. Que consistió en ampliar ventajas hasta alcanzar su quinto halago gradual con 6 cuerpos a favor y para dejar discutiendo por el puesto de escolta a Argomasa y La Watson, las que cruzaron en ese orden detrás suyo y separadas por medio cuerpo.

La buena noticia es que volvió a ganar Charm, esa campeona que siempre estuvo y nunca se fue…

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“Estamos todos contentos porque la yegua volvió a ser la que todos conocemos. En las carreras anteriores no se terminaba de poner del todo, aparecía alguna cosita y eso no la favorecía. Esta vez llegaba con los 10 puntos y lo demostró en la cancha. Sus propietarios quieren correr el Gran Premio Copa de Plata (G1), así que ese será su gran objetivo, pasando previamente por el Clásico Los Haras (G2-2000 m)”, contó José Cristóbal Blanco, entrenador de Charm.

Revista Palermo

Héctor Raúl Torres