Buen lote de yeguas en busca del clásico Stud Book que es la prueba principal de la jornada

Rocha a las 09:15 abre la dominical de ocho carreras cerrando a las 12:45 momento en que las puertas del Jerárquico ya están abiertas para disfrutar de once carreras, diez de condición y el clásico Std Book Uruguayo en donde seis yeguas de buen nombre dirimirán fuerzas con largada desde el boquerón de los 2000 metros.

Una carrera de trámite en donde la del Antonella intentará bajar la carrera a la milla y en donde la del Phillipson llega pronta para darle un susto a la favorita.

7 NOSTALGIA DA GAITA 59.0 - Deividi Gaier - Pablo R. Duarte - Luca - El Abanderado y Sinfonica da Gaita La pupila del “Manager” Ivo Pereira viene en ascenso, salió de perdedora en abril, disputó de buena manera la condicional de ganadoras para ser escolta de su compañera de colores en el Agraciada para regresar a la de condición y obtener neto triunfo. Es mandil a derrotar.

6 PELIGROSA 60.0 - Yair E. Pereira - Gustavo C. Vergara - Antonella - Kodiak Kowboy y Linda Glory Caso para estudio es la pupila de Vergara ya que saltó de las “cortas” con larga desde general Flores a las intermedias de “Belloni” en donde ganó por un campo y no contentó con ello se viene al boquerón de los 2000 a codearse con yeguas que vienen corriendo sobre estas distancias. A no olvidar que fue tercera en el Maroñas de Reyes y de correr viene en esta puede poner su mira en el Ciudad de Montevideo del 6 de enero de 2007. Corre adelante y si la dejan, se les viene nuevamente hasta donde se cobra.

4 SANDRIN ROYAL 60.0 - Luis A. Cáceres - Raimundo Soares - Hs. Phillipson - Will Take Charge y Leca Princess La veterana de cinco años sabe lo que son estas lides, tras el 6 de enero ganó dos estelares en Maroñas y Las Piedras para luego llegar lejos en dos pruebas de la misma condición llegando a más de siete largos de la elegida a ocupar chapa ganadora. Es de rendir, el jinete la conoce de memoria, si el trámite se le da a favor ojo con ella que es más que una sorpresa.

LAS PIEDRAS. Con una soberbia actuación el potrillo Animado Zun dejó sin asunto a sus rivales en el Preferencial Mano Blanca. Fueron varios los cuerpos de ventaja, fue 2° Negociador en 1’ 11”67.