Abrileño Fever fue el mejor en el Jockey Club en Maroñas y se llevó la segunda gena de la triple corona

Con muy buena cantidad de público, Maroñas tuvo su fiesta de Triple Corona y tres clásicos.

El Oribe abrió la lista de pruebas de corte mayor en donde Agostina derrotó en gran final a Tsedaka que vino a quebrarla en los 250 pero no pudo con la defensora de las sedas Intuición que contó con un hábil Javier Emanuel Pérez que le quitó la punta a la favorita La Sobrina que llegó tercera a cuarto de cuerpo de la escolta llegando en cuarto lugar Super Kowgirl. La pupila de C. Ortellado detuvo relojes en muy buenos 57”02.

Helen Bentancor

Acto seguido se corrió el Gran Premio de Honor en donde Héctor Lazo jugó una rol fundamental en la victoria de Olympic Olympic que salió a correr su propia carrera adelante y sin tener en cuenta dónde corrían sus máximos rivales, Ave Royale y Galikovic, que siempre se movieron en delantera en sus respectivas trayectorias mientras que Native Extreme siempre corrió de menor a mayor. Y el jinete de Villa de Carmen movió la carrera a su gusto seguido por el del San Pedro y el del 3 de enero.

En el ecuador de la prueba Olympic Olympic detuvo relojes 1’15”44 momento en que Native Extreme mueve desdel el fondo, Galikovic se le pone en las grupas y Ave Royale se acerca a los dos punteros. En la entrada a la recta valían los gritos de los tres, en el disco fue triunfo de Olympic Olympic por sobre Galikovic que fue escolta a 1/2 pescuezo, tercero Ave Royale cerrando el semáforo Joy From Eden y Native Extreme que no cumplió.

En el Gran Premio Selección G3 la ganadora del Criterium y Polla de Potrancas Sweet Feel se consagró como la mejor de las nacidas en el 2023 al derrotar en final de bandera verde a Blue Paradise por la cabeza en 2’ 04”71, fue tercera Umburanas a cuatro largos, cuarta Linda Cami y quinta Serena Vitoria. Se consagra como la crack la pedrense bajo los cuidados de Germán González con las sedas Hs. Marnu con un Pablo Rodríguez que la corrió al óleo.

Ovación

En el Gran Premio Jockey Club G3 fue amplia victoria de Abrileño Fever que se les vino de gateras la disco con una eficienter tarea de Yair E. Pereira con presentación del entrenador Gustavo Vergara.

Apenas abiertas las puertas colocadas en el boquerón Abrileño Fever saltó limpio y ya en el codo del ferrocarril venía solo en delantera, su jockey lo dejó mover la carrera para entrar a la recta opuesta con ventajas seguido por Dream Time, detrás quedaban International Star, su compañero de sedas y favorito Es Patriarca junto a Petkovic. El defensor del Antonella, que tenía el mejor floreo para la carrera según sus conexiones cuando llegó a los mil finales comenzó a tomar ventajas que fueron par de cuerpos en los 450.

Hasta los 400 Pereira no lo tocó, cuando arreció International Star lo buscaron en el “chirlo”, el Texas Fever respondió para llegar con cuerpo y cuarto delante de International Star, fue tercero Petkovic a cuatro cuerpos dejando cuarto a Es Patriarca cerrando el marcador de Pacheco, Ureca.