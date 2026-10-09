A tres semanas se conocen nombres que van a disputar el Gran Premio Nacional en Maroñas el 8 de noviembre

Con los resultados de los clásicos Honor, Selección y Jockey Club comienza a delinearse los futuros enfrentamientos de los que definieron o también corrieron cada uno de los clásicos del pasado domingo en el Hipódromo de Maroñas.

Consultadas la conexiones de International Star y Es Patriarca por el futuro de los dos defensores de las sedas Compac la idea es que ambos participen en el Gran Premio Nacional G2 del próximo 8 de noviembre. En la mañana de vareos Waldemar Maciel no confirmó; en la previa del Jockey Club G3 afirmó que su monta era Es Patriarca, pero faltan tres semanas, veremos qué decide.

Quién sí siguió bien y ocupará gatera es el ganador de la segunda gema de la triple corona Abrileño Fever con la guía de Yair Pereira, que justamente es la gema que le falta obtener. Gustavo Vergara ya piensa y elabora el plan para el defensor de la sedas Antonela que sube a los 2500 del Derby en busca de la corona de crack de la generación.

A ellos tres se le sumaría quien llegó tercero, Petkovic, y el defensor de las sedas la Reina: Glorioso Ave.

Es sabido que el número de participantes en el Derby decae aunque se estima que entre siete y ocho potrillos irán por el título de crack. Muy seguramente uno o dos defensores del Hs Phillipson finalmente formen parte de la carrera, Uno Macho y Ureca que llegaron 6to y 5to en el Jockey Club

Es Patriarca tratando de emular a Escolaso que obtuvo en su año Polla y Nacional mientras que Abrileño Fever a Forgotten ganador de Jockey Club y Derby.

Sweet Feel tras su podio mira hacia Reyes

Maroñas

Después de llevarse Criterium y consagrarse baby crack, la Polla de Potrancas y Selección, al igual que Lady Fund y Devassa, la defensora del Hs. Marnu tiene su foco en el Gran Premio Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle G1 del próximo 6 de enero según palabras de su entrenador Germán González dejando pasar el Estímulo de diciembre. Su vencida Blue Paradise definirá en las próximas horas su futuro ya que demostró ser versatil porque obtuvo un clásico en grama y fue segunda en el Selección. Definen entrenador y Hs. San Pedro.

Los del Honor definen futuro en noviembre

El ganador del gran premio de Honor, Olympic Olympic será de la partida en el clásico Carlos Pellegrini el próximo 8 de noviembre en Maroñas con la mira en cruzar el charco y disputar el premio homónimo en el hipódromo de San Isidro el sábado 12 de diciembre. Se verá en el futuro próximo si va acompañado.

Según palabras de su jockey Javier Pérez, Ave Royale cumplió con sus expectativas en el clásico de Honor, el hijo de Sloane Avenue tiene dos carreras en vista, Campeones Classic del 1 de noviembre o el Pellegrini de la siguiente semana en donde podría llegar a participar Galikovic si supera su problema sanitario.

Saudi Royal Cup: se corre el 10 octubre

JRA

El 10 de octubre dará comienzo la undécima edición de la colaboración entre la Asociación de Japón (JRA) y el Jockey Club de Arabia Saudita. Celebrada por primera vez bajo el auspicio saudí en 2015 la prueba ha llegado a simbolizar los estrechos vínculos deportivos y ecuestres entre ambos países. La carrera es en grama sobre la milla para dos años. Hay 502.000 dólares en premios.

Sauce. Homenaje en sus 175 años

El sábado 17 de octubre en ocasión de la reunión en Las Piedras se realizará un homenaje a los 175 años de la ciudad de Sauce - Canelones. Siete de las carreras serán alusivas a organizaciones de la ciudad, habrá una degustación de vinos, una feria de emprendedores de la ciudad y muestra de fotos.

Selección G1 argentino se corre en Palermo

Look At To Me y Robate Un Beso vuelven a verse las caras tras cruzar en ese orden en la Polla de Potrancas G1, entre las siete ratificadas de la edición 2026 del Gran Premio Selección G1 están todas las que tienen que estar y le asegura el atractivo a la carrera que consagra a la mejor potranca de 3 años.