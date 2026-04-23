A 96 horas del Latinoamericano los corazones laten cada vez más fuertes en la Villa Hípica internacional

Las horas comienzan a acortarse y los tiempos también para la largada del Gran Premio Latinoamericano, los corazones comienzan a latir con más fuerzas y las horas de sueño se limitan a 96 horas de la carrera.

La confianza reina en cada una de las escuadras. A pesar de llegar tarde, los norteños buscan repetir el triunfo de Obataye del pasado 18 de octubre mientras que los argentinos, los adelantados de las delegaciones extranjeras, fijan sus miradas en Gladiators Hat que según la prensa del otro lado del río tiene real chance de alzarse con la victoria.

La gran contra del defensor de las sedas El Ángel de Venecia quizás sea su puesto de largada -pegado a la empalizada- y con varios de sus rivales, a quienes los locales llaman los”ligeros” de la prueba saldrán a mover la carrera, desde la misma largada. Ortega Pavón, jockey de experiencia en este tipo de lides sabrá cómo llevar al de Etchechoury para no perder pisada de los que vayan en busca de la vanguardia y encontrar en plena recta opuesta un lugar para llegar al cerrado codo final no lejos de los de adelante. Thor Medina larga bien afuera y no vendrá lejos.

Los locales, seis en seis en arena, no quieren ceder el invicto más allá que el cambio de pista “acerca” a muchos de sus rivales a la fuerte selección incaica.

La “rajadora” de Padre Roberto lo dejó listo para la gran carrera, el del Jet Set es la primera gran esperanza local junto a Puppis Husband y Magic Power. A sabiendas que la potranca María Luisa es puntera nata, estos dos primero no dejarán levantar vuelo ni a ella ni a nadie que mueva la primera partida y segundo vigilarán a los “extranjeros” que intenten dormir la carrera, lote que tendrá a Galikovic como uno de los que se moverá adelante sabiendo Diogo que largando del seis tendrá tiempo de acomodarse hasta llegar al primer codo.

El del San Pedro en cada minuto que pasa se acomoda a su nuevo hábitat con sus conexiones trabajando fuerte a su alrededor. Si se habla de correr afuera, si se habla de viajar y dejar en claro que nuestro turf está pronto para una buena actuación y dar un “batacazo” esta es una gran oportunidad.

Hoy trabajan los chilenos que llegaron a ganar. Se verá.