Con el mandil seis igual al Quintela Galikovic va por la gloria del Latino en Monterrico

Con el mismo seis del Quintela

L a Sala Reducto fue la anfitriona del sorteo de gateras del la edición 42 del Gran Premio Latinoamericano G1 a disputarse este domingo en Monterrico que cerrará la reunión de Maroñas ya que el mismo fue incluido en la reunión dominical en nuestro principal escenario hípico cerrando así un fin de semana internacional.

Ambiente de fina camaradería fue el estandarte del sorteo de gateras con la presencia de autoridades locales encabezada por el Presidente del Jockey Club local Danilo Chaves que fue quien movió las fichas en octubre en Rio de Janeiro para que el mítico hipódromo de Monterrico organizara esta nueva edición en donde está en juego la Copa Jockey Plaza y cuenta con el auspicio por parte de la OSAF de la empresa Cygames.

A poco de empezar en el Casino Atlantic sorprendió de grata forma que el representante de Maroñas saliera del bolillero para que las conexiones del defensor del Hs. San Pedro seleccionara gatera 6 para su partida y con la potranca Maria Luisa, posible puntera de la carrera, largue por dentro del pupilo de Facundo Santesteban que tendrá en el propietario del hijo de Goldikovic Roberto Faniel quien lo represente en el programa del próximo domingo en prueba que larga a las 17:30 del Perú (19:30 de Uruguay).

El muy posible favorito de las apuestas el local Padre Roberto seleccionó el partidor 11 mientras quienes no tuvieron suerte en la elección fueron los ejemplares chilenos ya que el crédito Apolo Rey larga por fuera de todos en gatera 15.

La carrera comienza a tomar el último color ya que en la víspera arribaron los créditos de Brasil Pivot Central (larga del uno) y Olympic Oman (gatera 10).

Luis Urbina, entrenador de Apolo Rey le aseveró a Ovación que “los últimos serán los primeros por la elección de la gatera” expresó y sobre la llegada y la actualidad del caballo dijo “tuvimos un buen vuelo, salimos bien de la aduana, el caballo está saliendo a la pista, comiendo bien, se encuentra bien, todos estamos ilusionados con la carrera, confío en la capacidad del caballo y la clase que tenemos con el jinete que lo irá a correr (Jorge González) ya que la salida por fuera la soluciona un gran jinete” finalizó diciendo el preparador chileno.

Miguel Vilcarina será el encargado de conducir a Magic Power “vinimos a buscar ese lugar de salida junto al entrenador y propietario, estamos contentos, es un buen caballo tanto de arena como en pasto. Te lo adelanto, nuestro caballo llega 10 puntos a la carrera del domingo” aseveró el jinete que se mostró confiando este martes en el Casino Atlantic.

Con buena cantidad de asistentes el sorteo de gateras fue puntapié inicial de las actividades de la semana del Latino. Se corre y vamos con Galikovic.

El Jockey Club peruano en sus 80 años

Demostrando orgullo por la organización de la edición 42 del Gran Premio Latinoamericano el Presidente del Jockey Club de Perú que este año cumple 80 años comenzó su discurso “para nosotros es un placer y orgullo de poder organizar esta carrera nuevamente, le hemos puesto todo nuestro compromiso para que este domingo se viva una fiesta continental. Para nosotros es una fecha estelar por los 80 años del Jockey Club desarrollando las actividades hípicas, el Latino es una fiesta continental, el país comenzó a vivir la carrera desde el momento en que se enteró de la localía de Monterrico de este nuevo Latino” manifestaba Chaves luego de abrir el sorteo de gateras ante un muy buen marco de público en el Casino Atlantic.

“La energía está desbordante entre todos nosotros, ya llegaron todos los caballos del exterior, hay mucha expectativa, hemos trabajado en la estrategia de comunicarle al pueblo peruano de este acontecimiento deportivo, hemos puesto paneles del Latino a lo largo y ancho de todo Lima, presencia en canales abiertos de la televisión local, este sorteo se ha transmitido por el canal del Jockey Club por lo tanto esperemos pueda la gente gozar de los que se viene el domingo” cerró Chaves este martes.

