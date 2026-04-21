El sorteo de partidores juega un rol de importancia en el Gran Premio Latinoamericano de Monterrico

La Villa hípica internacional comienza a tomar definitivamente color a Gran Premio Latinoamericano ya que los ejemplares de Chile, Argentina y el uruguayo Galikovic ya tienen sus respectivos boxes y sus conexiones comienzan a trabajar en los últimos preparativos de cada uno de los sangre pura que tomarán parte de la gran carrera de este domingo 26 de abril y que tiene hora confirmada de apertura de gateras: 17:30 horas.

Las huestes de las sedas Hs. San Pedro aguardan con mesura, optimismo y cuidado cada detalle detrás de Galikovic que se comporta como un caballo adulto.

El viaje, las esperas y su llegada al box de la Villa lo ha mostrado como un veterano de mil batallas. Tras el viaje y pocas horas de sueño a las 05:45 de la mañana de ayer salió junto a Diogo González a reconocer la pista, vuelta al tranco en sistema contrario a las agujas del reloj para llegar al palo de los 700 de la pista de arena enfrente a la Villa internacional para salir hacia el disco de galope corto y regresar caminando y estudiando el lugar con el sanducero Diogo González en sus cruces confirmando que el caballo ya comienza a tomar sus formas. Tras su paseo de salud caminó por espacio de 20’, volvió con su peón para luego entrar al box donde lo esperaba su ración. En la tarde el defensor del Hs. San Pedro salió a caminar bajo la atenta mirada de los suyos.

Mientras tanto, los vecinos de la Villa desparraman elogios hacia el trío de fina sangre de Chile convencidos que los locales cederán su invicto este domingo. Los tres trasandinos, con buenas tabuladas se la juegan y entienden que definen la edición 42 del Latinoamericano y que la copa del Jockey Plaza, sponsor principal de la prueba, lucirá en las vitrinas de uno de los tres Studes chilenos.

Ayer en la mañana, 08:30, uno de los grandes créditos locales Padre Roberto trabajó en el opuesto de la pista limeña demostrando que es otro de los firmes aspirantes a la copa.

Las huestes argentinas confían, mismo para los norteños, que están llegando hoy desde su país natal en una carrera que se estima será rápida de abajo y con definición al estilo Maroñas, arriba del disco y con cortas ventajas entre los que ocupen lugar de semáforo.

Hoy a las 12:00 de Perú se realiza en el Casino Atlantic City el sorteo de las 15 gateras del Gran Premio Latinoamericano que cuenta con el auspicio de Cygames. Entrenadores, jinetes, propietarios y allegados bien saben que un buen lugar de partida puede ser vital para el desarrollo para cada uno de los 15 participantes de la gran justa continental. Monterrico ya está en modelo Latino, la grey burrera oriental encolumnada detrás de Galikovic que buscará la tercera presea dorada para nuestro país de una carrera que nació en 1981 en nuestro Maroñas.

Con la llegada de los caballos brasileños se completan los extranjeros; Galikovic trabaja en pista

Demostrando que la pista de arena es especialidad de la casa la hípica peruana mantendrá el invicto en la arena de seis Latinos corridos desde 1987 a 2024 en el hipódromo de Monterrico, veremos si el hipódromo lo mantiene.

El pedido realizado en La Gavea en octubre pasado tuvo luz verde pero con una condición, se festejarán los 80 años del Jockey Club de Perú pero en grama en la edición 42 del Gran Premio Latinoamericano que tiene este año la Copa Jockey Plaza en juego. De las 41 ediciones disputadas Brasil encabeza la lista de ganadores con 12 triunfos seguidos de cerca por los peruanos y chilenos que llevan 10 copas mientras que Argentina tiene siete triunfos, Uruguay cierra la marcha con dos Latinos ganados, en 2007 con Good Report en La Plata con la monta de Jorge Ricardo y cuidados de Luis Belela y la edición 37 en 2021 cuando en tiempo récord Aero Trem derrotó a Atletico el Culano en nuestro Maroñas con la monta de Vagner Leal al cuidado de Antonio Cintra. Y no solo la hípica peruana mantiene el invicto de local ya que los norteños no saben lo que es perder ni en Cidade Jardim ni en La Gavea con un fantástico 8 en 8 número que los incaicos quieren acortar el domingo.

