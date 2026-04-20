Goldikovic, caballo de Maroñas, palpita el Gran Premio Latinoamericano en el hipódromo de Monterrico

En ocasión del pasado Latino en La Gavea, el Perú jugó grande, pidió la sede 2026 por cumplir 80 el Jockey Club incaico. En la reunión de la OSAF del 17 de octubre, en la jornada previa a la carrera que obtuvo Obataye, hubo humo blanco y se accedió al pedido pero con un cambio, correr la edición 42 en pista de césped.

A sabiendas que varios de los propietarios no se ajustarían a la decisión, el Presidente del Jockey Club apostó y aceptó el reto, organizar el Latinoamericano en tiempo récord y hoy escribimos estas líneas desde el propio hipódromo de Monterrico que será sede este domingo 26 de abril de la carrera itinerante que contará con el auspicio de OSAF por medio de la empresa Cygames y estará en juego la Copa Jockey Plaza el sponsor principal de la prueba que repartirá 300 mil dólares en premios.

Y los distintos países tomaron el cambio como un avance y cuando el reloj en Lima el próximo domingo se clave en las 17:30 los 15 ejemplares entrarán a gateras para disfrutar de una colosal carrera con siete locales, tres chilenos, dos argentinos, dos brasileños y nuestro Galikovic que tuvo cambios de horario de salida desde nuestra capital y al momento de escribir este reporte el defensor del Hs. San Pedro se encontraba arribando a la Villa Hípica Internacional en donde residen desde hace dos días los representantes argentinos. Galikovic arriba a Monterrico acompañado por los tres pingos chilenos que llegan con todas las pompas marcando y autoproclamándose como los grandes enemigos de la delegación local.

Lima, sus autoridades y su gente recibió a la delegación oriental de la mejor forma. También con demora en el vuelo de la víspera ya están en la capital peruana Facundo Santesteban y equipo que quedó conformado con el peón del hijo de Goldikovic, el joven jockey Diogo Gonzalez y el entusiasta propietario Roberto Faniel que si de viajar se trata a defender la hípica uruguaya toma la posta y viaja como lo hizo viajando a Arabia Saudita, Dubai y Argentina, ocasión en la que disputó el Pellegrini con su crédito Máster of Puppets.

Hoy entre las 05:00 y 06:00 hs Galikovic comienza a recorrer la recta final de su preparación esperando, se le confirme al equipo, día y hora para reconocer la pista de grama. En las mañanas de vareo se utilizará la controvertida pista de arena.

Mañana en el Atlantic City se realizará el sorteo de partidores de la carrera instancia realmente importante ya que de gateras a la primera curva (la del ferrocarril de Maroñas) hay solo 450 metros, esperemos que el representante de Maroñas y del turf uruguayo pueda seleccionar la gatera deseada.

Una nueva ilusión para poder llegar al tercer Latino para nuestro país, y como dice la fanaticada del Pacífico en cada encuentro “sí se puede” y vaya si se podrá.

Truco E Flor fue superior a la inglesa

Demostrando estar en un nivel superlativo la tres años Truco E Flor ganó de forma inobjetable el clásico Gran Bretaña disputado en la víspera en Maroñas.

La defensora de las clásicas sedas Los Trico volvió a marcar la cancha para derrotar a Grandinata por tres cuerpos en excelentes 1’ 22”71 para recorrer las 14 cuadras pactadas.

La de Dorneles cedió la punta a Khalessi Glory y Tsedaka que junto a Gata de Verano movieron desde albores de competencia mientras, Carlos Lavor de forma hábil dejaba a la importada cerca de la Trinniberg.

Cuando entraron a la recta final Pelito Maciel fue a buscar a la puntera, la pudo reducir en los 400, busco andarivel medio pero 100 metros más adelante Lavor impulsó a Truco E Flor que tras breve lucha redujo a Grandinata para llegar con tres largos de ventaja a la meta.

Fue tercera Gata de Verano delante de Tsedaka y Best Bright que llegó a amagar cuando entró a la recta final. Deja bien en claro Truco E Flor que se trata de una pieza de subido valor y que en estas distancias, de 1400 a 2000 metros es la yegua a batir en Maroñas. Destacada tarea del jinete Carlos Lavor a días de su retiro de pistas.

(Comentarios off view).