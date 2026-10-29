A 48 horas de la Classic G1 opinan los protagonistas de la gran carrera de la Breeders Cup

El crack japonés Forever Young finalizó su entrenamiento para la gran carrera

Con ocho ejemplares en pista, la Breeders Cup Classic cerrará este sábado la edición 43 de la Serie Mundial en Keeneland. Serán 13 los clásicos que se disputen entre viernes y sábado que repartirán 34 millones de dólares que tendrá al hipódromo de Lexington como anfitrión.

Los ocho participantes de la carrera largarán a las 19:16 horas en una carrera que tendrá a varios que irán por mover los relojes, Napoleón Solo, Knightsbridge y Magnitude son los indicados a estar adelante seguidos por Forever Young y Golden Tempo quedando a la expectativa The Puma, TO Password y Sovereignty. Los parciales y las posiciones serán decisivas en lo que se considera una carrera pareja. Keeneland marcó 43.000 espectadores en 2022 y espera superar la marca en este 2026, la carrera y la serie lo merecen y un adelanto es la cantidad de público que llega a tempranas horas al hipódromo a ver a las estrellas de las 14 carreras moverse en la pista, hacer escuela en el paddock o caminar en la pista secundaria del hipódromo.

Forever Young va por la hazaña, sus rivales: a derrocarlo.

La jornada de viernes inicia a las 12:55 con cinco carreras comunes para luego abrir la Breeders a las 15:55 con cinco clásicos para potrillos y potrancas. El sábado la primera larga a las 12:15, la ceremonia de apertura en la previa de la Dirt Mile que larga a las 14:10 cerrando con la Classic a las 19:16 con ocho en gateras.

The Puma - Gustavo Delgado

“Es un caballo muy inteligente, se adapta a todo, aquí en las mañanas hay mucho tráfico, viene mucha gente, hay muchos chequeos, hay mucho protocolo ya que sabemos que estamos en una Bredeers Cup pero el caballo está muy bien. Estuvo en la cancha, lo ha hecho muy bien y a todo este movimiento que hay, a él no lo afecta”.

Forever Young - Y. Yahagi

“El caballo llega perfecto, ha vareado bien, lo del miércoles fue muy bueno me dijo el jockey. Esperemos mejore la actuación de Belmont, necesitamos más. Es muy difícil mantener a un caballo así de alta competencia, Forever Young me lo permite. Sovereignty y Magnitude veo son los grandes rivales, les hemos ganado, también perdido”

Sovereignty - Junior Alvarado

“Después de Cody Wish ha pasado mucha cosa buena, la Saudi, otros clásicos y buenos triunfos. El año pasado no pude correr esta carrera, ahora tengo seis montas y disfrutando de la semana previa. El caballo se ve de forma extraordinaria y espero se mantenga así hasta el mismo día de la carrera. Tengo el 2 de partida, es bueno”

Maroñas tiene sus fechas y bolsas del 6 de enero

SERIE INTERNACIONAL 2027

Condiciones para la Anotación de la Serie Internacional a disputarse el 6 de enero de 2027.

1). Gran Premio José Pedro Ramírez G.1 2.400 mts.

Condición: Para todo caballo. Peso por edad. Escala OSAF.

Bolsa de premios: $ 8.000.000 (U$S 194.647)

Ratificación: $ 48.000 (U$S 1.168)

2). Gran Premio Ciudad de Montevideo - presidente Jorge Batlle G.1 2.000 mts.

Condición: Para yeguas. Peso por edad. Escala OSAF.

Bolsa de premios: $ 4.600.000 (U$$ 111.922)

Ratificación: $ 27.600 (U$S 672)

3). Gran Premio Pedro Piñeyrúa G.3 1.600 mts.

Clasificatorio para la Breeders’ Cup Dirt Mile 2027 "Win and You're In"

Condición: Para todo caballo. Peso por edad. Escala OSAF.

Bolsa de premios: $ 3.300.000 (U$ 80.000)

Ratificación: $ 19.800 (U$S 483)

4). Gran Premio Maroñas G.3 1200 mts.

Condición: Para todo caballo. Peso por edad. Escala OSAF.

Bolsa de premios: $ 1.650.000 (U$S 40.146)

Ratificación: $ 9.900 (U$S 241)

FECHA DE PREINSCRIPCION: lunes 21/12/2026 hasta las 12 horas.

FECHA DE RATIFICACIÓN: lunes 28/12/2026 hasta las 12 horas.

FECHA DE COMPROMISO DE MONTA: martes 29/12/2026 hasta las 12 horas.

SORTEO DE GATERAS: lunes 28/12/2026 a las 19 horas.

Nota: Al momento de realizar la ratificación, los responsables deberán presentar el comprobante de pago por el total de la

inscripción. La Preinscripción es sin costo en las oficinas del HNM y HLP, mail. Se entregan completas y firmadas las fichas

manuales para cada equino en cada clásico que desea preinscribir.

Para la Ratificación:

1- se debe realizar el pago con anticipación al lunes 28/12/2026. Formas de pago:

a. REDPAGOS “cobranza inscripciones hípicas” con el N° de documento del propietario que ratifica el equino.

b. Transferencia bancaria a las cuentas: ITAÚ Cta. Corriente $ N° 9933005 / U$S N° 573961

2- Realizar la inscripción de manera habitual en ventanilla, web, mail, presentando comprobante de pago (enviar

comprobante por WhatsApp al: 091 511 222).

Nota: El cambio en moneda extranjera es tomado al día de la fecha de armado del llamado ($ 41.10 /U$S).

Sujeto a modificaciones al día de pago.

Por consultas e inscripciones

Hipódromo Nacional de Maroñas

José María Guerra 3540

Departamento de Carreras

Tel (00-598) 2511 77 77 int. 88329 /340.

Movil : 091 511 222

e-mail: inscripcioneshnm.uy@codere.com

www.maronas.com.uy

