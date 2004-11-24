Las rusas favoritas en la Copa Federación

AFP

El tenis femenino ruso tiene todo de su parte para finalizar un año brillante y alzarse con la Copa Federación (la "Davis femenina"), cuya fase final se disputa en Moscú entre hoy y el domingo con la participación de España, Francia y Austria como semifinalistas junto a las locales.

El equipo español se enfrentará hoy y mañana a Francia (campeona el pasado año) mientras la gran favorita, Rusia, juega contra una mermada Austria. Las ganadoras irán a la final.

RUSAS. "A priori" nadie cree que se pueda impedir a las anfitrionas ganar por primera vez en esta competición y cerrar así una temporada de ensueño, que han dominado de principio a fin. El capitán Shamil Tarpischev seleccionó a la ganadora de Roland Garros, Anastasia Myskina, a la sorpresiva triunfadora en el US Open Svetlana Kuznetsova, la número 11 mundial Vera Zvonareva y Elena Lijovtseva, especialista en dobles.

No obstante, en aras de la continuidad del equipo respecto a las rondas anteriores de la prueba, Tarpischev decidió dejar de lado a la nueva estrella del tenis mundial, la joven y bella Maria Sharapova, cuarta del circuito WTA, y a Elena Dementieva, número 6.

Francia, país poseedor del título, ha quedado relegado a un estatuto de "outsider" a causa de la deserción de Amelie Mauresmo, número 2 mundial.

Con Nathalie Dechy, 21 mundial, la joven Tatiana Golovin, nacida en Moscú hace 16 años, y la experimentada Mary Pierce, las francesas están en posición de ganarle a España, convertido en un equipo del pelotón tras la retirada de la actividad de Arantxa Sánchez Vicario y la prejubilación de Conchita Martínez.