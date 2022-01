Diego Alonso en la previa a Venezuela: el estudio del rival, su entrenador y qué hará la Celeste

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Alonso trabaja en el Complejo Celeste preparando el encuentro que la selección de Uruguay jugará este martes desde la hora 20:00 frente a la selección de Venezuela por la fecha 16 de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

En tal sentido, el entrenador uruguayo habló este lunes en conferencia de prensa y contó cómo prepara este juego clave para la Celeste: “La preocupación no tiene que ver con la posición sino por el rival, las características con el nuevo entrenador y lo que vimos en ese partido con variantes tácticas y de juego que han tenido y con la motivación tras un gran actuación. Lo que intentamos hacer es enfocarnos en lo que podemos hacer nosotros teniendo en cuenta lo de Paraguay y afrontándolo con mucha responsabilidad y seriedad, sabiendo que nos encontraremos con un rival diferente a lo que fue en las Eliminatorias y eso lo tenemos que tener en la cabeza”.

El Tornado también explicó una situación que se vivió en Asunción, donde celebró más las pelotas divididas que el gol uruguayo y dijo que lo de la presión sobre el rival “era una de las premisas, lo conversamos antes del partido y en el entretiempo para poder presionar lo más alto posible y encontrar a uno de los volantes de contención en esa presión era algo que queríamos que pasara y por eso la felicitación al jugador con un ‘ok’ de que estaban haciendo las cosas bien”.

Consultado por el estado anímico del plantel, Diego Alonso expresó que “ha sido el que me encontré desde el primer día: excelente. Hay mucho ánimo, ilusión, compromiso y ganas de afrontar estos partidos de manera única y paso a paso, partido a partido, con la cabeza clara. Es lo que propusimos y los jugadores están motivados, conscientes y sabiendo que la clasificación depende de nosotros. Ahora pensamos en Venezuela y no en otra cosa, así afrontamos el partido con Paraguay y eso no lo vamos a cambiar. Los jugadores han trabajado de una manera increíble y por sobre todo, con compromiso hacia la idea y compromiso hacia la selección para defender la Celeste”.

Ante la consulta de la elección de los jugadores para el encuentro ante Paraguay y el rol de los referentes, el Tornado explicó que “los protagonistas son los jugadores, sabíamos lo que podían dar ellos y otros que podían aportar cosas buenas. Nos decidimos por esos 11 y por suerte salió bien. Todos hicieron un buen partido, los jugadores con jerarquía, los referentes, aportaron esa jerarquía y su experiencia en momentos fundamentales y nos dieron la tranquilidad previa de los entrenamientos que la decisión del once era la correcta”.

El técnico celeste también habló del rival y por supuesto, el nuevo seleccionador: “Sin dudas que dentro del análisis que podemos hacer de Venezuela nos toca analizar al entrenador que es importante porque hay un solo partido con ellos. Lógicamente vimos partidos de José (Pékerman) con anteriores equipos para intentar descifrar ese análisis. Además, cada partido es una historia diferente y si bien el pasado y la historia cuentan, este será distinto”.

Por otra parte, un periodista venezolano le preguntó a Diego Alonso cómo veía el futuro de la selección tras el Mundial de Catar 2022 y el Tornado fue claro: “Mi cabeza hoy está en este Mundial. No hay otra cosa que no sea clasificar a este Mundial y así se lo hice saber a los directivos y a los jugadores ni bien hablamos por primera vez. Mi cabeza no piensa en lo que se puede hacer más adelante y si bien hay un proyecto ya, la cabeza está en poder ir a este Mundial”.

El entrenador de la selección uruguaya también habló de la situación de Sebastián Coates, a quien se le detectó una carga viral alta tras los tests realizados al plantel y explicó que “estamos haciendo los estudios pertinente para ver si es una reinfección o es un positivo y los médicos están con ese tema. La preocupación es solamente con él porque el resto dimos todos negativos y los positivos que tuvimos ya estaban contagiados, por lo que podemos decir que la burbuja que implementamos ahora ha sido exitosa entre comillas”.