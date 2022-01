Uruguay vs. Venezuela por Eliminatorias: horario, posible equipo, venta de entradas y dónde verlo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La selección uruguaya recibirá este martes a Venezuela desde las 20.00 horas en el Estadio Centenario por la penúltima fecha de las Eliminatorias camino al Mundial de Catar 2022.

La Celeste, que llega quinta a este compromiso tras ganar en Paraguay, no tendrá a disposición a Matías Vecino, suspendido por acumulación de amarillas, ni a Lucas Torreira ni Diego Rossi, ambos desafectados por covid-19.

Como en el partido anterior, Diego Alonso no da pistas del equipo que arrancará como titular. Como sustituto de Vecino aparecen opciones como Mauro Arambarri o Giorgian De Arrascaeta.



Habrá que ver si el DT plantea más cambios en el equipo: si Ronald Araújo continuará como lateral derecho o si Facundo Pellistri, titular sorpresivamente en Asunción, seguirá desde el vamos. Lo mismo con el acompañante de Luis Suárez en ataque: se mantiene Darwin Núñez o vuelve Edinson Cavani.



Sergio Rochet, Diego Godín, José María Giménez, Mathías Olivera, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Luis Suárez, parecen nombres cantados en el 11.

Por dónde ver Uruguay-Venezuela

El partido se transmitirá por la pantalla de VTV y también por las plataformas de streaming de las diferentes señales de cables. Además, se puede contratar el servicio de este encuentro de Eliminatorias a través de Vera TV.

Así se jugará la fecha este martes

- Bolivia vs. Chile (17.00 horas)

- Uruguay vs. Venezuela (20.00 horas)

- Argentina vs. Colombia (20.30 horas)

- Brasil vs. Paraguay (21.30 horas)

- Perú vs. Ecuador (23.00 horas)



Así está la tabla de posiciones