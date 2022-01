Federico Valverde: "Por algo estoy donde estoy; tengo que demostrar por qué estoy en el Madrid"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Federico Valverde fue uno de los jugadores que brindó una conferencia de prensa este domingo por la mañana en el Complejo Uruguay Celeste a la espera del partido del martes, a la hora 20:00, contra Venezuela en el Estadio Centenario.

"El cambio que hicimos fue principalmente las ganas, las ganas de revertir la situación, de intentar ganar, demostramos que queríamos ganar, la motivación que tuvimos, el plan de juego para presionar más arriba, conseguir la pelota más cerca del arco rival. Fue donde pudimos atacar mejor a Paraguay", empezó señalando el actual futbolista del Real Madrid.

Las pelotas quietas

"Muy bien, con ganas. Cuando el entrenador te da esa confianza de tirar las pelota quietas, de aportar tu fuerte, porque mi fuerte está en la pelota parada, es muy importante. Los compañeros lo aprovecharon bien, creamos muchas chances, no entraron, ya entrarán, pero yo muy feliz por la oportunidad que te da el entrenador, me da un impulso para demostrar el rol que puedo cumplir en el equipo".

El pedido de Alonso y su rol en el equipo

"El entrenador me pedía que me metiera al medio, que buscara el espacio al lado de los interiores de Paraguay, también es mérito de parte de Mati (Vecino) y Rodri (Bentancur), que son los que hacen llegar la pelota atrás de los medios de Paraguay. Jugando por afuera me queda la cancha de frente, me facilita a la hora de cambiar la orientación. Además, hicimos bien el 1-2 con Mathi (Olivera); Mathi subió mucho, lo hizo bien, son jugadas que hay que aprovecharlas. Cumplimos con lo que nos pidió el entrenador".

Y añadió que "lo que entrenamos acá es para la selección. Cada uno en el club hace una función diferente, nos tenemos que adaptar a lo que nos pide Diego (Alonso), a la táctica que nos proporcione. Nosotros tratamos de aportar eso, salir del fondo, que yo buscara los espacios al lado del interior ya que ellos tenían uno solo y eso generaba muchos espacios, lo conseguimos, lo hicimos bien, conseguimos ser más protagonistas. Sacamos el pecho, por algo estoy donde estoy, tengo que demostrar por qué estoy en el Madrid".

Ahora a hacer valer los tres puntos en Asunción

"Sabemos que es importante el partido con Venezuela, la victoria de Paraguay no va a servir de mucho si no repetimos. Jugamos de local, con el apoyo de la gente, hay que demostrar que estamos preparados para todo. Por mi parte aportar lo mismo que el otro día, llevar la pelota a los delanteros, generar mucho juego, conseguir ataques, para que ellos dejen espacios. Si la pelota quieta puede entrar el martes será un alivio para todos y nos beneficia".