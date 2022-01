José María Giménez destacó todas las herramientas que les brinda Diego Alonso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Al igual que Federico Valverde, José María Giménez habló este domingo en conferencia de prensa sobre lo que pasó en Paraguay y respecto al partido que se viene contra Venezuela. En más de una oportunidad subrayó todo lo que les proporciona el cuerpo técnico de Diego Alonso para estar lo mejor preparados para los partidos de Eliminatorias.

Josema dijo que "uno se tiene que adaptar y sostener los ataques del equipo, estaba convencido que íbamos a ser protagonistas, la faceta del defensor es sostener el ataque, la única forma que nos podía hacer daño Paraguay era con la pelota quieta, salir de contragolpe y tirar centros de los costados. Tratamos de estar muy concentrados, Diego (Alonso) nos dio pautas muy claras de cómo quedar a la hora de atacar, creo que lo hicimos bien, ellos tuvieron pocas ocasiones y creo que ninguna clara, nos sentimos cómodos. A la hora de salir, formábamos tres con Ronald (Araújo), que era como un tercer central. Salieron las cosas bastante bien. Paraguay quería que jugáramos para atrás para poder presionar, y nos costó pero en el segundo tiempo realmente lo hicimos bien y no nos dejamos presionar", explicó.

El zaguero, que el jueves jugó por la izquierda, dijo que "en el club donde uno está, o donde cada compañero juega, cada uno tiene las cosas claras por el día a día, porque se entrena todos los días, se juega uno, dos o tres veces por semana. En la selección venís con compañeros que están acostumbrados a otro fútbol, a otro entrenador que te pide otras cosas, tenés que adaptarte a eso en dos o tres días, es muy complejo, muy difícil, ahí está saber interpretar lo que el entrenador te pide y lo que el partido te pide. No creo que sea lo mismo (a lo que sucede con el Atlético Madrid), entiendo que el jugador tiene que adaptarse rápido a lo que el entrenador te pide. Estamos trabajando bien, dejando las cosas claras, haciendo tácticos todos los días. Si el entrenador de la selección tuviera más tiempo, nos daría aún más herramientas para muchas cosas, para atacar, para combinar mejor, para defender, pero en pocos días te da las herramientas suficientes para hacer lo mejor; le faltan días para trabajar, después hay que interpretar situaciones y partidos para llevarlo a cabo y así poder ganar".

Lo que cambió, las pelotas quietas y su rol en la Celeste

"Cambió la idea de juego. Diego (Alonso) tiene otra idea de juego, nos la trasmite, trabajamos mucho en la cancha en ese aspecto, viendo muchos videos, teniendo mucha información, muchas herramientas, y después tenemos que interpretar lo que él nos pide. Se ve la necesidad que tiene este grupo de ganar y sumar, lo necesitamos, lo vamos a necesitar las otras fechas, el equipo lo tiene muy claro, se nota, no quiere perder ningún duelo, ninguna segunda pelota y cuando llega arriba quiere hacer daño", señaló José María Giménez.



Sobre la importancia del juego aéreo, el futbolista del Atlético Madrid afirmó que "una cosa muy clara que tenemos está en el juego aéreo, con la altura que tenemos, debemos convencernos que no podemos recibir goles, pasa en la concentración en pelotas quietas. De los que fuimos a cabecear yo mido 1.85 y era el más bajo, hay que aprovechar con una buena ejecución y entrando convencido, podemos hacer daño. Y en lo defensivo hay que estar concentrado en tu marca, el de la zona ir a sacar la pelota, no deberíamos conceder goles. El equipo se dio cuenta que en esos detalles no puede fallar".

Sobre su rol en la Celeste, Josema dijo que "los años pasan rápido, el rol es tratar de transmitir lo que es la selección, lo que es Uruguay, la historia que tiene; cuando llegás los más grandes te trasmiten eso, la garra, la historia, cuando se ponen la camiseta hay que saber defenderla como se defendió siempre. El rol es tratar de transmitirle, a los que están recién llegando, que la disfruten pero sabiendo la responsabilidad que conlleva ponerse la camiseta de la selección".

Controlar a Salomón Rondón

Por último, Giménez resaltó lo que ya han hablado de Venezuela y en particular de Salomón Rondón: "Nos pide (Alonso), por lo que hemos hablado, por los videos que hemos visto, limitar la salida de ellos aún sabiendo que van a jugar con el punta, que es grande y fuerte (Rondón). Los defensas que les toque jugar tendremos claro que va a ser su punta de referencia, van a jugar con él, dependerá del jugador el poder limitarlos en ese aspecto, que no gire, que juegue incómodo, y de robar la pelota para jugar rápido. Saber que en el área uno tiene que estar con él, es el goleador y es el más grande, sabemos lo peligroso que es, tenemos que limitarlo".