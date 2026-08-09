Old Christians sigue al frente del Clausura de rugby: los resultados de la segunda fecha y cómo quedó la tabla

La segunda fecha del Torneo Clausura correspondiente al Top 12 del Campeonato Uruguayo de rugby de Primera División se disputó ayer de forma íntegra con seis partidos y dejó como saldo a Old Christians en lo más alto de la tabla de posiciones del segundo certamen de la temporada con dos triunfos en la misma cantidad de presentaciones.

El vigente campeón del Torneo Apertura visitó a Ceibos y de ese campo deportivo se llevó un importante triunfo en cifras de 26-0 con punto de bonificación incluido para seguir al frente de la clasificación.

Los azules, que también habían ganado con bonus en la primera jornada, ahora lideran el Clausura con 10 puntos en dos encuentros disputados hasta el momento en el certamen.

El escolta de Old Christians es Old Boys, que ayer por la tarde jugando como visitante frente al Montevideo Cricket Club y en un verdadero partidazo, sumó una nueva victoria tras vencer al Decano por 46 a 33.

Tanto el azulgrana como Cricket, consiguieron el punto de bonificación ofensiva en lo que fue un partido de alta intensidad pero en el que el visitante se llevó una importante victoria para ser ahora el único escolta del líder Old Christians.

Ceibos y Old Christians por el Torneo Clausura de rugby. Foto: @RugbyClubesURU.

Por otra parte y en la gran sorpresa de la segunda fecha del Torneo Clausura, Champagnat —de local en su campo deportivo—, consiguió un resonante triunfo ante Trébol de Paysandú en cifras de 19 a 13 en un encuentro en el que la visita se llevó la bonificación defensiva al perder por menos de siete puntos y el local escaló en la tabla ya que se ubica tercero con ocho puntos.

En otro partidazo de la etapa, Seminario derrotó a Círculo de Tenis de Montevideo por 19 a 14, mientras que Los Cuervos dieron otra nota en la etapa y como visitantes en Servando Gómez, le ganaron a Carrasco Polo en cifras de 24 a 12 con punto bonus ofensivo incluido, y Lobos de Punta del Este venció a PSG por 27 a 14.

Así se jugará la tercera fecha del Torneo Clausura de rugby

La tercera fecha del Torneo Clausura correspondiente al Top 12 del Campeonato Uruguayo de rugby se jugará íntegramente el sábado 15 de agosto con los seis partidos en esa jornada.

Los encuentros serán los siguientes: Trébol de Paysandú-PSG; Seminario-Champagnat, Old Christians-Lobos de Punta del Este; Old Boys-Círculo de Tenis de Montevideo; Carrasco Polo-Ceibos y Los Cuervos-Montevideo Cricket Club.

