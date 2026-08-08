Guzmán Barreiro encabezará un staff 100% uruguayo en Los Teros: las razones del cambio rumbo al Mundial 2027

A 14 meses del Mundial de Australia 2027, la Unión de Rugby del Uruguay (URU) cortó el ciclo del argentino Rodolfo Ambrosio como entrenador de Los Teros y también el de su asistente Juan Figallo.

La pesada decisión no fue por los resultados de la última ventana internacional —caída con Georgia, empate con Rumania y derrota histórica ante Hong Kong en Montevideo—, el plan de juego ni por mal relacionamiento con el plantel, sino que obedece a un cambio que la URU pretende imponer en la estructura de las selecciones nacionales.

“Desde los resultados y el relacionamiento no tenemos nada para decir. Dos grandísimas personas y profesionales con los que se trabajó muy bien y nunca hubo un problema”, le contó a Ovación Fabio Magno, presidente de la URU.

“Lo de la ventana de julio fue un caso excepcional porque hay que decir que nos faltaron un montón de jugadores y estuvimos lejos de presentar el mejor equipo posible. Pero hay que recordar que con Rodolfo clasificamos al Mundial, tuvimos una gran ventana de noviembre en la que se le ganó a Portugal y a Rumania y en la que le competimos a los All Blacks XV”, agregó.

Pero más allá de ese apunte, en la interna de la Unión se venía barajando desde hace varios meses la posibilidad de un cambio de rumbo porque puertas para adentro entendían que el staff liderado por Rodolfo Ambrosio —entrenador cordobés de 64 años y mucha experiencia internacional— no venía teniendo la conexión esperada con los clubes del rugby uruguayo salvo contadas excepciones.

Tampoco se daba el vínculo con Peñarol —la franquicia profesional de Uruguay en el Super Rugby Americas— ni con la M20.

“No estábamos viendo que esa conexión fuera para el lado que apuntamos y desde hace meses veníamos conversando sobre la posibilidad de un cambio que se terminó dando”, explicó Magno. La decisión se tomó a 14 meses del Mundial de Australia 2027, torneo en el que Los Teros compartirán el Grupo D con Irlanda, Escocia y Portugal con la chance histórica de meterse en octavos de final tras el cambio de formato del certamen.

Es por eso que ahora, la URU trabaja para definir cómo estará integrado el nuevo staff técnico de Los Teros contemplando esa idea que tiene la directiva de tener una gran sinergia entre el seleccionado mayor, Peñarol, selecciones juveniles y la Academia, que viene siendo clave para el desarrollo y promoción de jóvenes.

Según contó a Ovación Fabio Magno, el nuevo head coach de Los Teros será Guzmán Barreiro, hombre de mucha experiencia en procesos de selecciones nacionales ya que además de dirigir a la M20 en el reciente Mundial de Georgia fue muy cercano al argentino Esteban Meneses en su exitoso ciclo al frente de Uruguay entre 2016 y finales de 2023.

“No es un interinato, vamos a formar el staff con miras al Mundial y Guzmán lo va a encabezar. La idea es sumar a exTeros que ya están trabajando en la estructura como Alejandro Nieto y Diego Magno que están en la Academia junto a Martín Brancato y algunos más que también podrían formar parte de este proyecto que busca una mejor cercanía con los clubes. Queremos que los clubes sean parte y no porque esto sea una estructura profesional, lo amateur quede de lado porque no debe ser así”, apuntó Magno.

El cambio de rumbo pretende formar un staff 100% uruguayo —continuará Joaquín Pastore, entrenador de backs— pensando en el próximo objetivo internacional que será la Americas Rugby Championship, pero sobre todo la ventana de noviembre y el punto culmine del proceso: el Mundial 2027.