Escocia derrotó 45-17 a Tonga y mantiene posibilidades de clasificar a cuartos de final del Mundial de Rugby 2023

EFE

La selección escocesa de rugby continúa con posibilidades de clasificación para los cuartos de final del Mundial de Francia, tras imponerse este domingo 45-17 ante Tonga, que nada pudo hacer ante la voracidad ofensiva del conjunto europeo que cerró el choque con siete tries.

Tras caer ante Sudáfrica, la vigente campeona del mundo, en la primera jornada los jugadores del "XV" del Cardo eran conscientes de que si querían acceder a la siguiente ronda del torneo no solo tenían que ganar todos sus encuentros, empezando por el de este domingo en Niza, sino hacerlo por la mayor diferencia posible de puntos.

El conjunto escocés, número cinco de la clasificación mundial, a los seis minutos de juego ya vencía por 7-0 gracias a un try de George Turner.

Pero si Escocia, semifinalista en el Mundial disputado en el año 1991, no quería hipotecar su futuro en el torneo, mucho menos la difícil Tonga, que logró dar la vuelta al marcador (7-10) con un penal de William Havili y un try de Solomone Kata.

Un resultado que pareció activar definitivamente a Finn Russell, el hombre sobre el que pivota todo el ataque del equipo escocés, que volvió a demostrar su capacidad para leer el juego con dos acciones que propiciaron los tries de Duhan van der Merwe, que estableció el 12-10 en el minuto 26, y Kyle Steyn, que cuatro minutos después firmó el 17-10.

Los europeos lograron duplicar la diferencia (24-10) al llegar el descanso gracias a un try de Rory Darge, que no desaprovechó la superioridad numérica de la que gozó Escocia en el tramo final de la primera parte tras la tarjeta amarilla con la que fue sancionado el tongano Afusipa Taumoepeau por una peligrosa acción sobre Jamie Ritchie.

Ni así se rindió, sin embargo, el conjunto polinesio, que volvió a soñar con la posibilidad de sorprender al "XV" del Cardo, tras situarse a tan sólo siete puntos en el marcador luego de un try a los cuatro minutos de la segunda mitad de Ben Tameifuna.

Pero ni Finn Russell, ni mucho menos el ala Duhan van der Merwe, otro de los destacados del encuentro, estaban dispuestos a que nada, ni nadie apartase a Escocia de la victoria.

Tal y como quedó claro diez minutos después, en el 54, en una acción de Van der Merwe que George Home terminó convirtiéndose en el quinto try del equipo escocés, que volvió a distanciarse en el marcador (31-17).

No fue el último try de los de Gregor Townsend, que sumaron dos nuevas marcas por medio de Blair Kinghorn y de Darcy Graham, quien estableció el definitivo 45-17 que le permitió a Escocia seguir vivo en la lucha por acceder a los cuartos de final del Mundial de Rugby 2023.