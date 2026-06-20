Paraguay 1-0 Turquía por el Mundial 2026: la Albirroja anotó a los 64 segundos, aguantó con 10 y eliminó a su rival

En un partido cerrado por el Mundial 2026, Paraguay venció 1-0 a Turquía este sábado 20 de junio de 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, Estados Unidos. El quedó marcado desde el arranque y condicionó el desarrollo porque los guaraníes no solo lograron su primera victoria, sino que además eliminaron a los europeos.

La Albirroja, que había perdido 4-1 contra Estados Unidos en su debut, llegó a tres puntos y tomó aire en el Grupo D. El equipo turco, vencido 2-0 por Australia en la primera fecha, quedó sin unidades y sin chances de avanzar ya que solo podría alcanzar con tres puntos a Paraguay y Australia y con ambas selecciones pierde en el mano a mano. El resultado, además, aseguró que Estados Unidos será líder de la zona.

Con este resultado, así quedaron las posiciones del grupo:

El encuentro tuvo un quiebre inmediato: a los 64 segundos, Matías Galarza Fonda marcó para el conjunto guaraní tras asistencia de Julio Enciso, con un zapatazo desde lejos. El 1-0 llegó antes de que el trámite se estabilizara y obligó al seleccionado europeo a jugar desde muy temprano contra el marcador.

COMPETENCIA POR EL GOL MÁS RÁPIDO EN EL #MundialEnDSPORTS



Matías Galarza Fonda remató de media distancia y abrió el marcador para Paraguay en el inicio del partido ante Turquía.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Fafn9ElHl0 — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

Galarza fue amonestado a los cuatro minutos, una señal de un arranque intenso para la Albirroja. Turquía acumuló la pelota con el paso de los minutos, pero Paraguay sostuvo la ventaja hasta el descanso, pese al golpe de la roja a Miguel Almirón a los 45 minutos.

La acción pasó a ser histórica ya que el actual jugador de Atlanta United se fue expulsado por taparse la boca al discutir con un rival. Tras la revisión del VAR, el salvadoreño Iván Bartón lo expulsó y los de Gustavo Alfaro disputaron el complemento con uno menos.

El segundo tiempo se jugó con una diferencia numérica que condicionó a los guaraníes. Turquía terminó con 78% de posesión, 33 remates y 12 tiros de esquina, pero ninguno fue realmente efectivo; Paraguay no tuvo tiros de esquina, pero resistió con cinco atajadas de Orlando Gill, de muy buen desempeño. En el cierre no hubo más goles y el 1-0 le dio a la Albirroja una victoria clave para seguir con vida de cara a la última fecha ante Australia.

Las estadísticas de Turquía vs. Paraguay por el Mundial 2026.

Estadísticas del partido, vía Sofascore

Turquía 0-1 Paraguay:

Turquía: Ugurcan Cakir; Mert Muldur, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci (86' Orkun Kokcu), Ferdi Kadioglu (70' Eren Elmali); Ismial Yuksek (60' Can Uzun), Hakan Calhanoglu; Yunus Akgun (60' Deniz Gul), Arda Guler, Kenan Yildiz; Kerem Akturkoglu (45' Baris Yilmaz). DT: Vincenzo Montella.

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres (81' Alexandro Maidana), Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Diego Gómez (67' Gustavo Velázquez), Matías Galarza (90+2' José Canale) ; Julio Enciso (90+2' Gabriel Ávalos), Isidro Pitta (45' Damián Bobadilla). DT: Gustavo Alfaro.

Gol: 2' Matías Galarza (P) / 0-1.

Amarillas: Evren Eren Elmalı (T); Matías Galarza (P)

Roja: 45+3' Miguel Almirón (P).

Estadio: Levi's Stadium de Santa Clara

Árbitro: Ivan Barton (SLV)

Parte de este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.