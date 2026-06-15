Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy, 15 de junio, a qué hora y dónde se pueden ver en vivo

Una cita con la historia. Además de enfrentarse los rivales de la selección uruguaya en el Grupo H del Mundial 2026, será también el estreno absoluto de una de las sorpresas de la Copa del Mundo: Cabo Verde. Los africanos, que se impusieron frente a Camerún, Angola y Libia en sus eliminatorias, vienen de golear 3-0 en sus dos amistosos previos a la cita mundialista, a Serbia y a Bermudas. Enfrente tendrán la última campeona de Europa y una de las candidatas en la competencia.

España tuvo muchas bajas en su penúltimo amistoso ante Irak (1-1), pero ya habiendo recuperado a casi toda su nómina le pudo ganar 3-1 a Perú, casi sin despeinarse. Lamine Yamal, principal figura, no estará de arranque ante Cabo Verde, pero todo indica que llegaría de buena forma ante Uruguay para el tercer partido del grupo. “Está en perfectas condiciones, siguiendo el plan previsto. Para mañana están todos disponibles. Lamine, Nico Williams y Víctor Muñoz, pero veremos cómo se desarrollará el encuentro y su aporte al equipo”, manifestó el entrenador Luis De la Fuente, en conferencia de prensa.

El partido entre España y Cabo Verde abrirá la jornada a las 13:00, luego Bélgica se medirá ante Egipto a las 16:00, Uruguay jugará ante Arabia Saudita a las 19:00 y cerrarán la jornada la Nueva Zelanda de la sensación viral del Mundial, Tim Payne, enfrentándose a Irán desde las 22:00.

España vs. Cabo Verde: alineaciones probables

Hora. 13:00

Transmiten. DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+

Estadio. Atlanta.

España. Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri; Ferran Torres, Fabián Ruiz, Alex Baena; Mikel Oyarzábal.

DT: Luis de la Fuente.

Cabo Verde. Vozinha; Steven Moreira, Pico, Logan Costa, Diney Borges; Deroy Duarte, Kevin Lenini; Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral; Dailon Rocha Livramento. DT: Bubista.

Árbitro. Adham Makhadmeh. Asistentes. Mohammad Alkalaf y Ahmad Alroalle (JOR).

Cuarto. Andres Rojas (COL) VAR. Joe Dickerson (EEUU)

Marc Cucurella de España y Jairo Vélez de Perú en amistoso previo al Mundial 2026. Foto: Alex Cruz/EFE

Bélgica vs. Egipto: alineaciones probables

Hora. 16:00

Transmiten. DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Estadio. Seattle.

Bélgica. Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Timothy Castagne; Youri Tielemans, Amadou, Onana; Jérémy Doku, K. De Bruyne, Leandro Trossard; Charles De Ketelaere.

DT: Rudi García.

Egipto. Mohame El-Shenawy, Mohamed Hany, Hossam Abdelmaguid, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy, Ahmed Fatouh; Mohamed Salah, Marwan Attia, Emam Ashour, Mahmoud Trézéguet; Omar Marmoush.

DT: Hossam Hassan.

Árbitro. Ramón Abatti. Asistentes. Danilo Manis vs. Rafael Alves (BRA).

Cuarto. Kevin Ortega (PER) VAR. Juan Soto (VEN).

AVAR. Leodán González (URU)

Tim Payne durante el partido amistoso entre Nueva Zelanda y Haiti, previo al Mundial 2026. Foto: AFP

Irán vs. Nueva Zelanda: alineaciones probables

Hora. 16:00

Transmiten. DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Estadio. Los Angeles.

Irán. Alireza Beiranvand; Ramin Rezaeian, Saleh Hardani, Hossein Kanaani, Shoja Khalilzadeh, Milad Mohammadi; Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi, Mohammad Mohebi; Shahriar Moghanlou, Mehdi Ghayedi.

DT: Amir Ghalenoei.

Nueva Zelanda. Max Crocombe; Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace; Joe Bell, Marco Stamenic; Elijah Just, Matthew Garbett, Sarpreet Singh; Chris Wood.

DT: Darren Bazeley.

Árbitro. César Ramos. Asistentes. Alberto Morin, Marco Bisguerra (MEX).

Cuarto. Yasuke Araki (JAP) VAR. Erick Miranda (MEX)