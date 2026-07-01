México vs. Ecuador en vivo por el Mundial 2026: partido retrasado para las 23:00 por tormentas sobre el Azteca
El líder absoluto del grupo A con puntaje perfecto en tres partidos se enfrenta a la selección sudamericana que conduce Sebastián Beccacece, que llega de derrotar a Alemania en la última fecha.
México, líder absoluto del grupo A con nueve puntos y clasificado con una jornada de anticipación, enfrenta a Ecuador en el Estadio Azteca por dieciseisavos de final del Mundial 2026. El partido comienza a las 22:00 horas, pero se retrasó para las 23:00 por tormentas importantes alrededor de la zona.
Se puede ver en vivo a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+, sus respectivas señales de streaming y Paramount+.
México - Ecuador
México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Gilberto Mora, Erik Lira, Luis Romo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.
Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Jhon Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo; Gonzalo Plata, Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.
Hora: 22:00
Estadio: Azteca (Ciudad de México)
TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.
Árbitro: Slavko Vincic (ESL).
Asistentes: Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic (ESL).
4º y 5º: Mustapha Ghorbal y Mokrane Gourari (ALG).
VAR: Bastian Dankert (GER), Willy Delajod (FRA) y Mahmoud Ashour (EGY).
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