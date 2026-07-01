México vs. Ecuador en vivo por el Mundial 2026: partido retrasado para las 23:00 por tormentas sobre el Azteca

México, líder absoluto del grupo A con nueve puntos y clasificado con una jornada de anticipación, enfrenta a Ecuador en el Estadio Azteca por dieciseisavos de final del Mundial 2026. El partido comienza a las 22:00 horas, pero se retrasó para las 23:00 por tormentas importantes alrededor de la zona.

Se puede ver en vivo a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+, sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

México - Ecuador

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Gilberto Mora, Erik Lira, Luis Romo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Jhon Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo; Gonzalo Plata, Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Hora: 22:00

Estadio: Azteca (Ciudad de México)

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro: Slavko Vincic (ESL).

Asistentes: Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic (ESL).

4º y 5º: Mustapha Ghorbal y Mokrane Gourari (ALG).

VAR: Bastian Dankert (GER), Willy Delajod (FRA) y Mahmoud Ashour (EGY).

