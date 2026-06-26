Japón 1-1 Suecia por el Mundial 2026: los nipones quedaron segundos y enfrentarán a Brasil en dieciseisavos
Daizen Maeda puso en ventaja a los asiáticos, al tiempo que Anthony Elanga lo emparejó con un golazo. Con este resultado, los suecos quedaron encaminados para avanzar como mejores terceros.
Japón y Suecia igualaron 1-1 este jueves 25 de junio de 2026 por el Mundial 2026, en un partido del Grupo F disputado en el AT&T Stadium de Arlington, Estados Unidos.
El empate dejó al seleccionado asiático con cinco puntos, luego del 2-2 ante Países Bajos y el 4-0 frente a Túnez, por lo que avanzó como segundo y se enfrentará ante la selección de Brasil. En tanto, Las Tres Coronas, que habían goleado 5-1 a Túnez y perdido 5-1 con Países Bajos, llegaron a cuatro unidades y tienen encaminada su clasificación como uno de los mejores ocho terceros.
Con este resultado, así quedaron las posiciones del grupo:
Los dos equipos salieron con esquemas de tres defensores: Japón se paró con un 3-4-3 y Suecia respondió con un 3-4-1-2. La primera mitad terminó sin goles y con mucha paridad en el juego colectivo.
El marcador se abrió en el complemento. A los 56 minutos, Daizen Maeda puso el 1-0 para los asiáticos tras una asistencia de Ritsu Doan, y cambió el trámite de un duelo que hasta entonces no había logrado romper el cero.
Estas son las estadísticas de rendimiento de Maeda según Sofascore.
La reacción escandinava llegó rápido. A los 62 minutos, Anthony Elanga convirtió el empate para Las Tres Coronas, luego de un pase de Viktor Gyökeres. El 1-1 volvió a equilibrar el desarrollo y terminó siendo definitivo.
En el tramo final aparecieron nuevas tarjetas: Shogo Taniguchi vio la amarilla a los 77 minutos y Viktor Gyökeres fue amonestado a los 85. Japón terminó con 51% de posesión, ocho remates y tres al arco, mientras que Suecia registró 10 disparos, cinco a puerta y ocho tiros de esquina.
Japón 1-1 Suecia
Japón: Zion Suzuki; Yukinari Sugawara, Ko Itakura (39' S. Taniguchi), Ayumu Seko (76' T. Watanabe), Hiroki Ito; Ao Tanaka, Ritso Doan (66' J. Ito), Daizen Maeda, Keito Nakamura (76' Y. Nagatomo); Daichi Kamada, Ayase Ueda (66' K. Ogawa). DT: Hajime Moriyasu.
Suecia: Jacob Zetterstrom; Gustav Lagerbielke, Victor Lindelof (89' C. Starfelt), Isak Hien (38' L. Bergwall), Gabriel Gudmunsson (89' B. Nygren); Alexander Bernhardsson (75' D. Svenson), Elliot Stroud (75' K. Sema), Yasin Ayari; Alexander Isak; Anthony Elanga, Viktor Gyokeres. DT: Graham Potter.
Goles: D. Maeda (JPN); A. Elanga (SWD).
Árbitro: Iván Barton (SLV).
Amarillas: Hien, Gyokeres (SWE), Tanaguchi (JPN).
Rojas: No hubo.
Parte de este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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