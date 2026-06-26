Japón 1-1 Suecia por el Mundial 2026: los nipones quedaron segundos y enfrentarán a Brasil en dieciseisavos

Japón y Suecia igualaron 1-1 este jueves 25 de junio de 2026 por el Mundial 2026, en un partido del Grupo F disputado en el AT&T Stadium de Arlington, Estados Unidos.

El empate dejó al seleccionado asiático con cinco puntos, luego del 2-2 ante Países Bajos y el 4-0 frente a Túnez, por lo que avanzó como segundo y se enfrentará ante la selección de Brasil. En tanto, Las Tres Coronas, que habían goleado 5-1 a Túnez y perdido 5-1 con Países Bajos, llegaron a cuatro unidades y tienen encaminada su clasificación como uno de los mejores ocho terceros.

Con este resultado, así quedaron las posiciones del grupo:

Los dos equipos salieron con esquemas de tres defensores: Japón se paró con un 3-4-3 y Suecia respondió con un 3-4-1-2. La primera mitad terminó sin goles y con mucha paridad en el juego colectivo.

El marcador se abrió en el complemento. A los 56 minutos, Daizen Maeda puso el 1-0 para los asiáticos tras una asistencia de Ritsu Doan, y cambió el trámite de un duelo que hasta entonces no había logrado romper el cero.

Estas son las estadísticas de rendimiento de Maeda según Sofascore.

Daizen Maeda, la figura de Japón ante Suecia. Foto: Sofascore.

La reacción escandinava llegó rápido. A los 62 minutos, Anthony Elanga convirtió el empate para Las Tres Coronas, luego de un pase de Viktor Gyökeres. El 1-1 volvió a equilibrar el desarrollo y terminó siendo definitivo.

En el tramo final aparecieron nuevas tarjetas: Shogo Taniguchi vio la amarilla a los 77 minutos y Viktor Gyökeres fue amonestado a los 85. Japón terminó con 51% de posesión, ocho remates y tres al arco, mientras que Suecia registró 10 disparos, cinco a puerta y ocho tiros de esquina.

Japón 1-1 Suecia

Japón: Zion Suzuki; Yukinari Sugawara, Ko Itakura (39' S. Taniguchi), Ayumu Seko (76' T. Watanabe), Hiroki Ito; Ao Tanaka, Ritso Doan (66' J. Ito), Daizen Maeda, Keito Nakamura (76' Y. Nagatomo); Daichi Kamada, Ayase Ueda (66' K. Ogawa). DT: Hajime Moriyasu.

Suecia: Jacob Zetterstrom; Gustav Lagerbielke, Victor Lindelof (89' C. Starfelt), Isak Hien (38' L. Bergwall), Gabriel Gudmunsson (89' B. Nygren); Alexander Bernhardsson (75' D. Svenson), Elliot Stroud (75' K. Sema), Yasin Ayari; Alexander Isak; Anthony Elanga, Viktor Gyokeres. DT: Graham Potter.

Goles: D. Maeda (JPN); A. Elanga (SWD).

Árbitro: Iván Barton (SLV).

Amarillas: Hien, Gyokeres (SWE), Tanaguchi (JPN).

Rojas: No hubo.

Parte de este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

