Francia vs. Suecia por el Mundial 2026 hoy martes 30 de junio: hora, estadio y dónde ver el partido en vivo

Francia y Suecia jugarán este martes 30 de junio de 2026 a las 18:00 por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

El partido enfrentará dos presentes distintos. El equipo francés llega con una campaña sólida, autoridad ofensiva y varios intérpretes en alto nivel, mientras que los suecos alternaron tramos de mucha contundencia con pasajes defensivos que dejaron dudas. Para Francia será una prueba para confirmar su condición de candidata; para Suecia, una oportunidad de recuperar estabilidad ante un rival de jerarquía.

Dónde ver el partido entre Francia y Suecia

Para quienes busquen dónde ver el partido entre Francia y Suecia en vivo, la transmisión estará disponible por DSports en televisión por cable. En streaming, el encuentro podrá seguirse a través de DGO, Paramount+, DAZN o Flow, según la disponibilidad de cada servicio y territorio.

Francia llega firme y Suecia busca recuperar contundencia

Francia construyó una primera parte de torneo con números fuertes. Debutó con triunfo 3-1 ante Senegal: Kylian Mbappé abrió el marcador a los 66 minutos tras asistencia de Michael Olise, Bradley Barcola amplió a los 82 con pase de Adrien Rabiot, Senegal descontó en el tiempo agregado por Ibrahim M'Baye y Mbappé cerró el resultado a los 90+6. Luego superó 3-0 a Irak, con dos goles de Mbappé —a los 14 y 54 minutos— y uno de Ousmane Dembélé a los 66. En su siguiente presentación venció 4-1 a Noruega: Dembélé hizo tres goles, a los 7, 20 y 32 minutos, con dos asistencias de Mbappé y una de Aurélien Tchouameni, y Desire Doue marcó el cuarto en el cierre.

Ousmane Dembélé festeja uno de sus goles para Francia ante Noruega por el Mundial 2026. Foto: AFP

Ese recorrido dejó a Mbappé y Dembélé como los grandes nombres franceses en el torneo, con cuatro goles cada uno, además de una estructura que encontró respuestas por afuera con Olise, Barcola y Doue. Por historia y presente, Francia aparece como una selección de peso mundialista, habituada a competir en instancias decisivas y con un plantel preparado para sostener el favoritismo en partidos de alta presión.

Suecia, en cambio, llega con una campaña más cambiante. Empezó con un 5-1 ante Túnez, impulsada por el doblete de Yasin Ayari y los goles de Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg. En ese partido, Isak y Gyökeres también se repartieron asistencias y mostraron una sociedad ofensiva de cuidado. Después sufrió una goleada 5-1 ante Países Bajos, en la que Anthony Elanga marcó el descuento con pase de Isak, y cerró con empate 1-1 frente a Japón gracias a otro gol de Elanga, esta vez asistido por Gyökeres.

Jugadores de Suecia festejan uno de sus goles ante Turquía en su estreno por el Mundial 2026. Foto: AFP

El conjunto sueco tiene menos cartel que Francia, pero cuenta con antecedentes mundialistas respetables y una generación con atacantes capaces de lastimar si encuentra espacios. Elanga y Ayari llegan como sus máximos anotadores en esta Copa del Mundo, con dos goles cada uno, mientras que Isak y Gyökeres aparecen como figuras determinantes por participación directa en el juego ofensivo. La incógnita estará en su respuesta defensiva tras haber convertido cinco goles en un partido y recibido cinco en otro.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.