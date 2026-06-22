Egipto 3-1 Nueva Zelanda por el Mundial 2026: Salah lideró la remontada y dejó líder a los faraones

En el Mundial 2026, Egipto derrotó 3-1 a Nueva Zelanda este domingo 21 de junio de 2026 por el Grupo G, en el BC Place de Vancouver, Canadá. La selección africana, potencia histórica de la CAF, completó su tercera presentación con dos triunfos y un empate, mientras que los oceánicos, dominantes en la OFC, cerraron sin victorias tras tres encuentros. Los faraones habían igualado 1-1 con Bélgica y los All Whites venían de empatar 1-1 con Irán.

Con este resultado, así quedaron las posiciones del grupo:

El partido

El partido empezó con Nueva Zelanda parado en un 4-4-2 y Egipto con un 4-2-3-1. El primer golpe fue de los All Whites a los 15 minutos: Finn Surman marcó tras asistencia de Tim Payne y puso el 1-0. Al descanso, el equipo oceánico se fue arriba 1-0.

En el segundo tiempo cambió la historia. A los 58 minutos, Mostafa Ziko igualó para Egipto con asistencia de Mohamed Hany. Nueve minutos más tarde, a los 67, Mohamed Salah dio vuelta el marcador tras pase de Ziko y puso el 2-1.

Egipto terminó de cerrar la remontada a los 82 minutos, cuando Trezeguet convirtió el 3-1 con asistencia de Salah. El dominio también se reflejó en los números: los faraones tuvieron 56% de posesión, 19 remates y siete tiros al arco, contra 10 disparos y cinco al arco de Nueva Zelanda.

Ficha técnica del partido

Nueva Zelanda vs. Egipto

Cancha: BC Place de Vancouver

Árbitro: Omar Mohamed Al Ali

Goles: 15' Finn Surman (Nueva Zelanda, asistencia de Tim Payne); 58' Mostafa Ziko (Egipto, asistencia de Mohamed Hany); 67' Mohamed Salah (Egipto, asistencia de Mostafa Ziko); 82' Trezeguet (Egipto, asistencia de Mohamed Salah).

Tarjetas amarillas: 17' Mohanad Lashin (Egipto); 20' Sarpreet Singh (Nueva Zelanda); 34' Callum McCowatt (Nueva Zelanda).

Tarjetas rojas: No hubo.

Nueva Zelanda: Max Crocombe; Tim Payne (86' Tyler Bindon), Michael Boxall, Finn Surman, Liberato Cacace (76' Jesse Randall); Callum McCowatt (66' Ben Old), Joe Bell, Marko Stamenic, Elijah Just (87' Francis De Vries), Sarpreet Singh (76' Ryan Thomas); Chris Wood. DT: Darren Bazeley.

Egipto: Mostafa Shoubir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ahmed Fatouh, Hamdy Fathy (41' Ramy Rabia); Marawan Attia, Mohanad Lashin, Emam Ashour (86' Zizo), Mostafa Zico (77' Hamza Abdelkarim); Mohamed Salah (85' Hossam Abdelmaguid (90+9' Mohamed Abdelmonem)) y Omar Marmoush (76' Trezeguet).

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.