Egipto 1-1 Irán por el Mundial 2026: los egipcios hicieron historia y avanzaron a los dieciseisavos de final

Egipto e Irán empataron 1-1 por el Mundial 2026, en un cruce del Grupo G disputado en el Lumen Field de Seattle, Estados Unidos. El empate dejó a los Faraones invictos y con cinco puntos luego de sus antecedentes ante Bélgica y Nueva Zelanda, mientras que el elenco iraní llegó a tres unidades tras encadenar igualdades en sus presentaciones de la zona.

El partido tuvo sus dos goles en el primer cuarto de hora: Mahmoud Saber abrió la cuenta a los 5 minutos y Ramin Rezaeian respondió a los 14. Después, el marcador no volvió a moverse.

Con este resultado, así quedaron las posiciones del grupo:

C

Egipto salió con un 4-2-3-1 e Irán lo hizo con un 5-3-2. El encuentro se abrió muy temprano: a los cinco minutos, Mahmoud Saber puso el 1-0 para el conjunto africano

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La respuesta iraní llegó rápido. A los 14 minutos, Ramin Rezaeian convirtió el 1-1 y el partido volvió a quedar igualado antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora.

Luego llegaron las primeras amonestaciones. Hossein Kanaanizadegan vio la amarilla a los 18 minutos para Irán y, apenas un minuto más tarde, Mahmoud Saber fue amonestado en Egipto. Antes del descanso también recibieron tarjeta Yasser Ibrahim, a los 41, y Ali Nemati, a los 43.

El primer tiempo terminó 1-1 y el segundo mantuvo la misma paridad en el marcador. Egipto tuvo más posesión, con 62%, además de 14 remates y ocho tiros de esquina. Irán, con 38% de tenencia, terminó con 12 disparos, tres al arco y dos tiros de esquina.

En el tramo final, Saeid Ezatolahi fue amonestado a los 79 minutos. Ya sobre los 90, también vieron amarilla Mohanad Lashin en Egipto y Shojae Khalilzadeh en Irán. No hubo expulsados y el 1-1 quedó sellado hasta el cierre.

Egipto 1-1 Irán

Cancha: Lumen Field de Seattle

Árbitro: Szymon Marciniak

Goles: Mahmoud Saber (5') para Egipto; Ramin Rezaeian (14') para Irán.

Tarjetas amarillas: Hossein Kanaanizadegan (18'), Mahmoud Saber (19'), Yasser Ibrahim (41'), Ali Nemati (43'), Saeid Ezatolahi (79'), Mohanad Lashin (90') y Shojae Khalilzadeh (90').

Tarjetas rojas: no hubo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.