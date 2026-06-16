Dónde ver Portugal vs. RD Congo en vivo por el Mundial 2026: hora del partido y canales que lo transmiten

Portugal y RD Congo jugarán este miércoles 17 de junio de 2026 a la hora 14:00 por el Grupo K del Mundial 2026 en el NRG Stadium, ubicado en Houston, Estados Unidos.

El encuentro marcará el estreno de ambas selecciones en la zona, por lo que sumar desde el arranque será clave para encaminar la primera fase. Portugal llegará con el peso de su actualidad europea y con un equipo lleno de estrellas que lo convierte en favorito a ganar el Mundial, mientras que RD Congo buscará afirmarse ante un rival de alto nivel competitivo.

Dónde ver el partido entre Portugal y RD Congo

Para quienes busquen dónde ver el partido desde Uruguay, la transmisión estará disponible por DSports en televisión por cable y por DGO vía streaming. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos del torneo. También estará disponible por Flow, DAZN y AUF.TV.

Historial y datos de Portugal vs. RD Congo

Estas selecciones nunca se enfrentaron en la historia, ni en amistosos ni en torneos oficiales, por lo que este encuentro será todo una incógnita, a pesar de que los lusos parecen tener el favoritismo por su plantel cargado, con nombres como Cristiano Ronaldo, Vitinha, Bernardo Silva o João Neves, entre otros.

Además, Portugal llega respaldado por una etapa reciente de peso en Europa, con títulos continentales y presencia sostenida entre las selecciones más competitivas de la UEFA. En Copas del Mundo, su antecedente más destacado sigue siendo el tercer puesto de 1966, precisamente en su primera participación mundialista.

Cristiano Ronaldo en un partido con la selección de Portugal. Foto: cristiano en Instagram.

RD Congo, integrante de la CAF, tiene una tradición fuerte en el fútbol africano y cuenta con dos títulos de la Copa Africana de Naciones, logrados en 1968 y 1974. Su desafío será trasladar esa competitividad regional a un escenario global exigente, ante un rival que parte con mayor reconocimiento internacional.

La falta de enfrentamientos previos le da al partido un componente particular: no habrá antecedentes directos para medir tendencias, pero sí una necesidad compartida de comenzar con puntos en el Grupo K.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.