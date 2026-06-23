Dónde ver Inglaterra vs. Ghana en vivo por el Grupo L del Mundial 2026: hora y canales que lo transmiten

Inglaterra enfrentará a Ghana este martes 23 de junio de 2026 a la hora 17:00 por el Grupo L del Mundial 2026, en el Gillette Stadium de Foxborough, Estados Unidos.

El equipo inglés llegará impulsado por su estreno con triunfo 4-2 ante Croacia, en un partido en el que Harry Kane anotó dos goles y también convirtieron Jude Bellingham y Marcus Rashford.

Ghana, por su parte, debutó con una victoria 1-0 sobre Panamá gracias al gol de Caleb Yirenkyi en el minuto 90+5. Con ambos seleccionados en buen arranque, sumar volverá a ser clave para encaminar la clasificación dentro del grupo.

Dónde ver el partido entre Inglaterra y Ghana

El encuentro se podrá seguir por DSports en televisión por cable y por DGO vía streaming. Además, Paramount+ será otra alternativa para ver el partido, en una cobertura que transmitirá los 104 encuentros del torneo. Para quienes busquen dónde ver Inglaterra vs. Ghana, esas serán las principales opciones disponibles en el territorio uruguayo, al igual que Flow, DAZN y AUF.TV.

También se podrá ver gratis este partido a través de Canal 5 en televisión abierta y Antel TV por streaming.

Cómo llegan Inglaterra y Ghana a la fecha 2 del Grupo L

Inglaterra afrontará el partido con el peso de una selección histórica de la UEFA, campeona del mundo en 1966 y nuevamente instalada en la conversación grande del fútbol internacional tras llegar a instancias decisivas en torneos recientes, incluido el segundo puesto en la Eurocopa 2024. Su debut en esta Copa del Mundo mostró poder ofensivo, con cuatro goles y presencia decisiva de Kane, Bellingham y Rashford.

Harry Kane celebrando uno de sus goles con Inglaterra frente a Croacia. Foto: Richard Pelham/AFP

Ghana llegará con el envión anímico de una victoria trabajada hasta el final. La selección africana, representante de la CAF, cuenta con una tradición importante en el continente, antecedentes destacados en juveniles y una recordada campaña mundialista en 2010, cuando alcanzó los cuartos de final. En este torneo ya sumó tres puntos y mostró capacidad para sostener el partido hasta encontrar el gol decisivo.

En el historial entre ambas selecciones aparece un solo antecedente registrado: fue empate, por lo que Inglaterra no tiene victorias, Ghana tampoco ganó y el balance marca una igualdad. Ese dato de enfrentamientos le agrega un condimento particular a un duelo que, por el presente de los dos, puede pesar fuerte en la pelea por los primeros lugares del Grupo L.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.