Dónde ver Bélgica vs. Irán en vivo por el Grupo G del Mundial: hora del partido y señales que lo transmiten

Las selecciones de Bélgica e Irán se enfrentarán el domingo 21 de junio de 2026, a las 16:00 horas, por el Grupo G del Mundial 2026, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos.

Ambos equipos llegarán con un punto después de empatar en su estreno. Bélgica igualó 1-1 ante Egipto: empezó abajo por el gol de Emam Ashour a los 19 minutos, asistido por Mohamed Salah, y encontró el empate a los 66 por un gol en contra de Mohamed Hany. Irán también viene de empatar, pero 2-2 con Nueva Zelanda, por lo que este cruce será una oportunidad directa para sumar y no quedar condicionado en la pelea del grupo.

Dónde ver el partido entre Bélgica y Irán

Para quienes busquen dónde ver el partido desde Uruguay, la transmisión estará disponible por DSports en televisión por cable y por DGO, Flow, DAZN y AUF.TV vía streaming. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos del torneo.

Cómo llegan Bélgica e Irán al duelo del Grupo G

En el historial disponible no figuran enfrentamientos previos entre estas dos selecciones. En el arranque del torneo, Bélgica mostró capacidad de reacción ante Egipto tras cerrar el primer tiempo 0-1 y terminar 1-1. En ese encuentro, Timothy Castagne y Maxim De Cuyper fueron amonestados. Irán, por su parte, logró empatarle a Nueva Zelanda para rescatar un punto con un 2-2.

Bélgica forma parte de la UEFA y arrastra el peso de una generación que durante años estuvo entre las más competitivas del mundo, con el tercer puesto de Rusia 2018 como punto más alto de su recorrido reciente en Copas del Mundo. Conocidos como los Diablos Rojos, los belgas buscarán transformar jerarquía individual y experiencia internacional en una victoria que los acomode en la tabla.

Kevin De Bruyne, futbolista de Bélgica, aplaudiendo saludando a la hinchada en partido por el campeonato Mundial de fútbol 2026. Foto: Alex Grimm/Getty Images

Irán llega como una de las selecciones históricamente fuertes de Asia y con tres títulos continentales en su trayectoria. En los Mundiales, sin embargo, todavía no logró superar la fase de grupos, por lo que cada punto resulta determinante para sostener sus aspiraciones de competir por la clasificación.

Con ese escenario, el partido se perfila como un duelo de necesidades compartidas: Bélgica intentará imponer su mayor recorrido mundialista e Irán procurará sostener el orden competitivo que le permitió sumar en el debut.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.