Dónde ver Australia vs. Turquía por el Grupo D del Mundial 2026: hora del partido y canales que lo transmiten

La selección de Australia enfrentará a Turquía el domingo 14 de junio de 2026 por el Grupo D del Mundial 2026, en el BC Place de Vancouver, Canadá. El encuentro comenzará a las 01:00 horas.

El partido marcará una instancia importante para ambos equipos en una serie en la que cada punto puede pesar en la carrera por la clasificación. Australia y Turquía buscarán afirmarse desde el arranque y llegar con margen competitivo a los siguientes compromisos del grupo.

Dónde ver el partido entre Australia y Turquía

Para quienes buscan dónde ver el partido desde Uruguay, el encuentro se podrá seguir por DSports en televisión por cable y por DGO o DAZN vía streaming. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos de la Copa del Mundo. Otra opción para observar este partido desde el territorio uruguayo es AUF.TV o Flow Sports.

¿Cuántas veces jugaron Australia y Turquía?

El historial entre ambas selecciones favorece a Turquía: jugaron dos partidos, con dos triunfos turcos, sin empates ni victorias australianas. En el global de esos enfrentamientos, Australia convirtió un gol y Turquía marcó cuatro.

Australia, conocida como los Socceroos, construyó buena parte de su camino internacional en Oceanía, donde ganó cuatro Copas de las Naciones de la OFC, antes de integrarse a la Confederación Asiática en 2006. Desde entonces se consolidó en Asia, fue campeón continental en 2015 y disputó siete Mundiales, con los octavos de final de 2006 y 2022 como mejores actuaciones.

Turquía, representante de la UEFA, llega con una tradición marcada por picos importantes en torneos grandes. Su tercer puesto en el Mundial de 2002 sigue siendo el mayor logro de su historia mundialista, mientras que a nivel europeo también dejó huella con la semifinal alcanzada en la Eurocopa 2008.

Arda Güler, durante un amistoso entre Turquía y Venezuela previo al Mundial 2026. Foto: EFE

El antecedente favorable a Turquía suma un condimento extra a la previa, aunque el contexto mundialista propone otro escenario: Australia intentará cambiar la tendencia y Turquía buscará trasladar esa superioridad estadística a un partido que puede ser clave en el desarrollo del Grupo D.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.