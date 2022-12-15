Diego Forlán y su expectativa por la final del Mundial de Qatar 2022: qué dijo el uruguayo

COPA DEL MUNDO

El exjugador de la selección analizó cómo llegan los equipos finalistas para este domingo y también opinó sobre el Mundial de Uruguay.

Efe.

El exdelantero de la selección de Uruguay, Diego Forlán, habló en la previa de la final del Mundial de Qatar 2022, que tendrá lugar este domingo a las 12:00 en el estadio Lusail. La selección de Argentina buscará concretar finalmente el mayor sueño de su capitán, Lionel Messi, mientras que la selección de Francia de Kylian Mbappe va por extender su condición de campeón vigente por cuatro años más.

En este contexto, Cachavacha resaltó que tanto Messi como Mbappe son dos "jugadores decisivos", pero hay "más" tanto en Argentina como en Francia, "dos equipos muy buenos", y consideró que la eliminación de la Celeste en la fase de grupos fue una "lástima".

Lionel Messi celebra su gol ante Países Bajos. Foto: Nicolás Pereyra

"Una final linda, pareja, esperando a ver cuál es el resultado que se puede llegar a dar. Es Francia contra Argentina. Después, sí hay grandes jugadores en el caso de ellos dos, pero hay dos equipos muy buenos, que han demostrado estar a la altura, pero con dos jugadores decisivos como son ellos y alguno más", explicó durante su participación en Doha en un evento de leyendas del fútbol dentro de la Copa del Mundo.

Kylian Mbappé celebra un gol con Francia. Foto: @KMbappe

"Francia ha sido pareja durante todo el Mundial y Argentina fue de menos a más. Los últimos partidos con Holanda y Croacia ha superado muy bien al rival", añadió Forlán, al que no le sorprendió el gran Mundial de Antoine Griezmann en una posición novedosa.

"No. Sorprendido no. Los que estamos dentro del fútbol conocemos bien cómo es. Lo que está haciendo Griezmann ya lo demostró y lo hizo en el Mundial pasado también. También hay jugadores del otro lado, como De Paul o Julián Álvarez, diferentes jugadores, que todos tienen su rol", declaró.

Julián Álvarez celebra su gol. Foto: Nicolás Pereyra.

"Obviamente, llaman la atención dos jugadores importantes, como son Messi y Mbappe, pero a su lado tienen a Giroud y Dembele y del lado de Messi lo mismo, hay grandes jugadores que también aportan y mucho", continuó.

También habló de la selección de Uruguay, eliminada en la primera fase, con la duda de si Diego Alonso seguirá o no en el cargo. "Yo no soy quién para tomar ninguna decisión. No sé cómo está la situación, no sé cuáles son los motivos ni las cualidades, el por qué de haberlo elegido. No soy quien para opinar", expuso Forlán, que de todas formas sí apuntó que fue "una lástima" el adiós del equipo en la ronda de grupos.

Diego Alonso dirigiendo a la selección uruguaya. Foto: Nicolás Pereyra.

"No se nos dieron las cosas como queríamos, nos tocó irnos y no ser protagonistas como sí lo fuimos en el Mundial pasado y en otros Mundiales", dijo el exjugador que ganó el Balón de Oro del Mundial de Sudáfrica 2010, dónde Uruguay terminó en el cuarto puesto.

Asimismo, Forlán consideró que la eliminación de España en los octavos de final "es fútbol". "Lamentablemente, le tocó enfrentar a una selección (Marruecos) que es la sorpresa, que demostró estar a la altura, mismo ayer en el encuentro con Francia (en las semifinales)", valoró.

