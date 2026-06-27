Cabo Verde 0-0 Arabia Saudita por el Mundial 2026: los Tiburones Azules jugarán con Argentina en dieciseisavos

Cabo Verde y Arabia Saudita empataron 0-0 este viernes 26 de junio de 2026 por el Mundial 2026, en un partido cerrado del Grupo H que se jugó en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos. El resultado dejó a los Tiburones Azules con tres puntos, producto de tres empates, tras el 0-0 ante España y el 2-2 contra Uruguay, y clasificados a los dieciseisavos de final en los que enfrentarán a Argentina el próximo viernes a las 19:00 en Miami.

Con este resultado, así quedaron las posiciones del grupo:

El encuentro comenzó con fricción y con decisiones disciplinarias tempranas del árbitro François Letexier. A los 4 minutos fue amonestado Saud Abdulhamid, de Arabia Saudita, y a los 9 recibió amarilla Wagner Pina, de Cabo Verde. Durante los primeros minutos, ambos equipos demostraron gran nerviosismo. Desde el dibujo táctico, Cabo Verde se paró con un 4-1-2-3 y Arabia Saudita respondió con un 4-4-2. El primer tiempo se fue sin goles, con ambos equipos sosteniendo el orden y sin que el marcador se moviera antes del descanso.

En el balance estadístico, los africanos terminaron con 51% de posesión, 15 remates y tres al arco. Los asiáticos tuvieron 49% de la pelota, seis disparos y también tres al arco. Los arqueros, además, cerraron la noche con tres atajadas por lado, pero quien más se destacó fue Mohammed Al-Owais, que tuvo una intervención notable cerca del final para evitar lo que pudo haber sido un merecido gol para Cabo Verde.

En el complemento se mantuvo la paridad. Arabia Saudita acumuló nuevas amarillas: Nasser Al Dawsari fue amonestado a los 67 minutos y Firas Al Brikan vio la tarjeta a los 90. Cabo Verde intentó más, pero no logró transformar su mayor cantidad de tiros en ventaja. El pitazo final confirmó un empate sin goles que reflejó la falta de eficacia en las áreas, pero eso no le importó a Cabo Verde que en su primera participación en un Mundial, se clasificó a los dieciseisavos de final.

Cabo Verde 0-0 Arabia Saudita

Cabo Verde. Vozinha; Diney Borges, Pico Lopes, Wagner Pina; Kevin Pina, João Paulo, Deroy Duarte, Jamiro Monteiro (Duarte, m.69); Ryan Mendes (Garry Rodrigues, m.69, Willy Semedo (Varela, m.61), Dailon Livramento (Da Costa, m.61).

DT. Bubista.

Arabia Saudita. Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Al-Amri, Hassan Al-Tambakti, Nawaf Boushal (Al Harbi, m.83); Salem Al-Dawsari (Abu Alshamat, m.65), Nasser Al-Dawsari, Mohamed Kanno, Abdullah Al-Khaibari (Al Juwayr, m.46), Sultan Mandash (Al Hamdan, m.65); Feras Al-Brikan.

DT. Georgios Donis.

Tarjetas amarillas. Saud Abdulhamid (4'), Wagner Pina (9'), Nasser Al Dawsari (67') y Firas Al Brikan (90').

Tarjetas rojas. no hubo.

Árbitro. François Letexier (FRA).

Estadio. NRG Stadium de Houston

El zaguero de Arabia Saudita, Abdulelah Al-Amri, fue la figura. Foto: Sofascore

Las estadísticas de Sofascore para el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.