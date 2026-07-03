Australia vs. Egipto por el Mundial 2026: dónde ver en vivo hoy 3 de julio, canales de TV y online

Australia y Egipto jugarán el viernes 3 de julio de 2026 a la hora 15:00 por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El partido se disputará en el Estadio Dallas, en Texas, Estados Unidos.

El cruce llega con presentes distintos. los Socceroos mostraron una versión competitiva pero irregular, capaz de ganar con autoridad, sostener un empate cerrado y también quedar expuesta ante un rival de mayor ritmo. Los egipcios, en cambio, arriban sin derrotas y con señales de crecimiento ofensivo, apoyados en futbolistas que ya fueron determinantes durante el torneo.

Dónde ver el partido entre Australia y Egipto en vivo por televisión y streaming

El partido entre Australia y Egipto se podrá ver por DSports en televisión por cable. En streaming, la transmisión estará disponible a través de DGO, Paramount+, DAZN o Flow, según la disponibilidad de cada servicio y territorio.

Mohamed Salah, futbolista de Egipto, en partido por el campeonato Mundial de fútbol 2026. Foto: Alex Grimm/Getty Images

Cómo llegan Australia y Egipto al cruce por el Mundial 2026

Australia inició su recorrido con un triunfo 2-0 ante Turquía, con goles de Nestor Irankunda a los 27 minutos y Connor Metcalfe a los 75. Después cayó 2-0 frente a Estados Unidos, en un partido marcado por el gol en contra de Cameron Burgess a los 11 y el tanto de Alex Freeman a los 43, y luego igualó 0-0 con Paraguay.

Los Socceroos repartieron sus goles entre Irankunda y Metcalfe, y llegan con la necesidad de recuperar la solidez que habían mostrado en su estreno.

Mathew Leckie, de la selección australiana. CHRIS TORRES/EFE

Egipto llega invicto tras tres presentaciones. Empató 1-1 con Bélgica, con gol de Emam Ashour tras asistencia de Mohamed Salah, y luego consiguió su mejor actuación al vencer 3-1 a Nueva Zelanda después de irse al descanso en desventaja: Mostafa Ziko, Salah y Trezeguet dieron vuelta el marcador. En su último antecedente igualó 1-1 con Irán, con tanto de Mahmoud Saber a los cinco minutos. Salah aparece como la gran figura por su gol y sus asistencias, mientras que Ziko también dejó una huella importante con participación directa en la reacción ante Nueva Zelanda.

Australia es una selección con recorrido creciente en la escena mundialista. Tras dominar durante años en Oceanía, se integró al fútbol asiático y consolidó una competitividad que le permitió ganar la Copa Asiática en 2015 y disputar varios Mundiales, con los octavos de final como techo en 2006 y 2022.

Egipto, por su parte, tiene un peso histórico enorme en África, donde es el país más ganador de la Copa Africana de Naciones, aunque en Copas del Mundo su presencia fue menos frecuente y su mejor actuación se remonta a 1934, cuando alcanzó los octavos de final.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.