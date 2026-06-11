Uruguay conoció sus rivales para el Mundial de handball masculino que se disputará en Alemania el año próximo

Luego de la clasificación obtenida en enero de este año en el Campeonato Sur-Centro que permitió un cupo histórico a la Copa del Mundo, Uruguay conoció en la pasada jornada sus rivales en el certamen que se disputará en Alemania desde el 13 al 31 de enero de 2027.

El plantel celeste, dirigido técnicamente por Héctor Sintas, ocupará un lugar en el Grupo A donde está precisamente el local, Alemania, además de Serbia y Túnez, lo que representará un gran desafío por el calibre de los contendientes. Además, ya conoce que la sede de su grupo será la ciudad de Munich, una de las seis que recibirá el certamen y donde los celestes se enfrentarán al SAP Garden, el escenario que cuenta con una capacidad para 11.000 espectadores.

Se tratará de la tercera participación mundialista para el handball masculino uruguayo y todas se dieron desde 2021 a la fecha.

La primera en Egipto hace cinco años finalizó con Uruguay en el puesto 21, mientras que en 2023 terminó en el lugar 32. Ahora le tocará asumir un nuevo reto, pero con la ilusión de lo hecho en el certamen continental donde consiguió un cupo al igual que Argentina, Brasil y Chile, los otros sudamericanos que dirán presente en la competencia.

Precisamente Argentina y Brasil cayeron en el mismo grupo ya que compartirán el D junto a Francia y Kuwait, mientras que Chile cayó en el C y se medirá con Croacia, España y Turquía.

Además, el Grupo B contará con Egipto, Italia, Cabo Verde y Arabia Saudita; el Grupo E tendrá a Suecia, Noruega, Grecia y Qatar; el Grupo F a Portugal, Islas Feroe, Polonia y Argelia; el Grupo G a Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos y Angola y el Grupo a Islandia, Macedonia del Norte, Bahrein y Japón. Dinamarca es la selección que marcó una supremacía al ganar los últimos cuatro Mundiales.

El camino de Uruguay para arribar a este torneo fue de menos a más, pero se logró luego de conseguir victorias ante Paraguay (30-24) y Perú (26-17) y más allá de las derrotas sufridas frente a las otras tres selecciones que estarán en la competencia: Chile (22-39), Brasil (25-33) y Argentina (18-35).