Unión Atlética inaugura una nueva sala de musculación con el objetivo de "abrirle las puertas al barrio"

Con la premisa de seguir creciendo como club social, Unión Atlética inaugura este jueves un nuevo espacio en sus instalaciones que procura "abrirle las puertas al barrio", explicó al respecto una fuente del club a Ovación.

Se trata de un proyecto que nace de una necesidad detectada por su actual comisión directiva, que básicamente intentará abarcar un espectro deportivo más allá del básquetbol para aumentar la masa social y así sus ingresos.

Por supuesto que sin descuidar el básquetbol, principal activo y motivo histórico de la UA, el objetivo es brindar una mayor cantidad de actividades a sus socios y captar en el barrio más adeptos a la institución azul y roja.

En concreto, se diseñó y construyó una nueva sala de musculación en el edificio ubicado entre las calles Amsterdam y Velsen del barrio Malvín, también con espacios destinados a otro tipo de actividades vinculadas al fitness y más deportes que no están federados.

El nuevo gimnasio de Unión Atlética.

Se contactó a profesionales de distintas áreas para llevar a cabo el proyecto, como Martín Noguera y el preparador físico Joaquín Affonso, que trabajan en conjunto con un grupo inversor que financia el proyecto.

En la jornada de este jueves se inaugura la sala de musculación con diferentes actividades. Por ejemplo, clases de alta y baja intensidad, y se pretende implementar clases de artes marciales, boxeo y otras similares que vayan surgiendo con el correr de los meses y también a demanda.

"El objetivo de la institución y del grupo que lidera el proyecto es seguir creciendo y abrirle las puertas al barrio en todas las franjas etarias, y brindarle más servicios a toda la masa social de Unión Atlética", expresó Affonso en diálogo con Ovación.