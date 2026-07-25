Tour de Francia: quinta victoria y récord de Pogacar en los en Alpes, y caída brutal de Einer Rubio en un descenso

El esloveno Tadej Pogacar volvió a ganar este viernes otra etapa del Tour de Francia y luciendo el "maillot jaune". Fue la 19ª y antepenúltima, para confirmar todavía más su hegemonía en esta edición, a solo dos días de su previsible coronación en los Campos Elíseos de París.

En una jornada que reunió a una multitud de aficionados en los Alpes, la estrella eslovena remontó una desventaja de tres minutos y medio, con la que empezó la subida final, para alcanzar a los escapados uno por uno y firmar de manera impresionante su 26ª victoria de etapa en la Grande Boucle y la primera de su carrera en Alpe d'Huez, uno de los escenarios más emblemáticos del ciclismo.

"Fue una escalada loca, había un ambiente impresionante, y ganar aquí es gracias a todo mi equipo", declaró después de su nuevo triunfo.

Batió además el récord de la subida más rápida a este coloso, en 35 minutos y 26 segundos, mejorando la plusmarca que tenía el italiano Marco Pantani, que lo hizo en 36:50" en 1995.

"Solo quería hacer una buena carrera y ganar. Romper un récord de más de 30 años es algo bueno para nosotros", celebró.

En este Tour es ya su quinta victoria de etapa, después de las dos que logró en los Pirineos, la del Macizo Central y la conseguida en los Vosgos.

Todo ello en un momento en el que había una cierta preocupación por la situación de su equipo UAE, con varios corredores enfermos en los últimos días.

Einer Rubio ha recibido alrededor de 20 puntos de sutura en la cara tras el accidente que ha sufrido durante la ascensión a Alpe d'Huez.



El colombiano va a ser trasladado a un hospital de Grenoble, donde se le realizarán nuevas pruebas para determinar el alcance de las lesiones. pic.twitter.com/WAqLoJJMAA — Movistar Team (@Movistar_Team) July 24, 2026

El colombiano Einer Rubio trasladado de urgencia a un hospital con 20 puntos de sutura

El colombiano Einer Rubio ha sido trasladado de urgencia a un hospital de Grenoble tras haberle practicado unos 20 puntos de sutura en el rostro, después de haber golpeado contra un coche en el ascenso al Alpe d'Huez, lo que le obligó a abandonar en el Tour de Francia, informó su equipo, el Movistar.

"Einer rubio recibió alrededor alrededor de 20 puntos de sutura en la cara tras el accidente que ha sufrido en la ascensión al Alpe d'Huez", indicó Movistar en un comunicado.

"El colombiano va a ser trasladado a un hospital de Grenoble, donde se le realizarán nuevas pruebas para determinar el alcance de las lesiones", agregó el equipo.

Rubio, de 28 años, se estrelló contra uno de los coches del UAE, que tuvo que efectuar un frenazo brusco en la subida al Alpe d'Huez plagada de público.

El corredor, que formaba parte de la escapada del día, afrontaba el asenso al Alpe d'Huez, última cota de la jornada.

Delante de él, un coche del equipo UAE debió frenar bruscamente para no atropellar al numeroso público que se agolpa en las cunetas de la mítica cima.

Rubio percutió con la cabeza contra la parte posterior del coche y no pudo terminar la etapa.

El colombiano era 37 de la general y había participado en varias escapadas a lo largo de su segunda participación en el Tour, en el que el año pasado acabó en el puesto 31.

The crash of 🇨🇴 Einer Rubio from another angle...



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Con información de AFP y EFE.

