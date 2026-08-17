Thomas Silva imparable: a pesar de un pinchazo y una caída en la última etapa, el uruguayo fue campeón en Noruega

Thomas Silva Coussan sigue escribiendo su historia en el ciclismo internacional y continúa dándole alegrías al mundo del pedal en Uruguay ya que este domingo, el fernandino de 24 años se consagró campeón de la exigente Arctic Race de Noruega 2026 luego de haber sido tercero en la última etapa.

El uruguayo que defiende los colores del XDS Astana y que el sábado se había quedado con la etapa reina luego de una sobresaliente actuación, se subió al podio el domingo en la última jornada y logró la clasificación general individual.

El noruego Cedrik Bakke Christiphersen del Unibet Rose Rockets ganó la cuarta y última etapa que tuvo un recorrido de 190,5 kilómetros entre Sortland y Narvik. Silva defendió el liderazgo que había alcanzado el sábado al ganar la etapa reina y consiguió otro hito en su carrera.

🔙🇳🇴 From Evenes to Narvik: the best of the #ArcticRaceOfNorway 2026.



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Como dato particular, Silva sufrió un pinchazo en ese último día de competencia y también una caída, pero esos contratiempos no le impidieron ser el mejor en otra gran conquista internacional.

Thomas Silva tras ser campeón en Noruega. Foto: ASO/Thomas Maheux.

Es que el fernandino se convirtió en el primer ciclista uruguayo en ganar la exigente Arctic Race de Noruega, una prueba que consta de cuatro etapas y que se corre en escenarios naturales únicos del Ártico noruego, rodeada de golfos, montañas y bajo el fenómeno del sol de medianoche en algunas ediciones.

Además, esta competencia forma parte del circuito profesional europeo y reúne a equipos y ciclistas de primer nivel internacional, lo que enaltece más aún el logro de Thomas Silva, quien ya había hecho historia en el Giro de Italia, siendo el primer celeste en correr una de las tres grandes pruebas del ciclismo y el primero también en ganar una etapa y llevar la malla amarilla de líder de la clasificación general individual.

Thomas Silva y la satisfacción por ser campeón en Noruega

Thomas Silva habló tras la consagración en la Arctic Race de Noruega 2026 en otro logro histórico para él y para el ciclismo uruguayo: “La verdad que tengo mucha satisfacción y estoy muy contento”, dijo.

“El día no comenzó de la mejor manera. En los primeros kilómetros sufrí un pinchazo y luego una caída. Arrancó un poco cruzado el día pero después los compañeros hicieron un enorme trabajo para controlar la fuga y llegar a la subida con todas las posibilidades”, agregó.

El ciclista fernandino cerró diciendo: “La verdad que estoy muy contento por haber ganado la general”.