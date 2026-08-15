Thomas Silva ganó la etapa reina de la Arctic Race de Noruega y quedó como líder: “El equipo confía en mí”

Thomas Silva lo volvió hacer: ganó la etapa reina de la Artic Race de Noruega 2026 y, sobre todo, quedó como único líder de la general. “Me sentí muy bien y el equipo confía en mí”, detalló el uruguayo que viene teniendo un gran año.

Silva, que viene de hacer historia al convertirse en el primer uruguayo en ganar una etapa del Giro de Italia —una de las competencias por excelencia del ciclismo mundial—, se refirió al final de la exigente prueba en la subida a Storheia (3,5 km).

“Sabíamos que no era el mejor final para mí, pero lo íbamos a intentar y súper contento de reglar una victoria (a su equipo, XDS Astana) y ahora a defenderlo mañana”, expresó.

Esta tercera etapa, considerada la reina de la Artic Race de Noruega 2026, tuvo al belga Lennert van Eetvelt (Lotto Intermarché) tomar el control en la parte final, pero Silva logró contrarrestar su ataque a 300 metros de la meta.

El belga luchó hasta el final intentando alcanzar al oriundo de Maldonado, quien finalmente superó a su rival para llevarse la victoria. Silva, el primer sudamericano en ganar una etapa de esta carrera, también se adjudicó el maillot del Sol de Medianoche, por delante de Van Eetvelt (+10”) y Alessandro Pinarello (NSN, +21”).

Su triunfo en la etapa reina de esta decimotercera edición lo coloca en una posición privilegiada para conseguir la victoria general. Este domingo sus rivales tendrán 190,5 kilómetros para intentar destronarlo camino a Narvik, donde la subida final (3,9 km) promete un desenlace emocionante.

Uruguay hace historia

Con este gran triunfo de Thomas Silva, de 24 años, Uruguay se convirtió en el decimoséptimo país en obtener una etapa de la Arctic Race de Noruega y el número 12 en poder liderar la clasificación general.

Este domingo se podría llegar a transformar en el undécimo país que logra ganar la carrera y esto se verá en el desenlace de los 190,5 kilómetros de la última etapa camino a Narvik.