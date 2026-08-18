Thomas Silva estableció un nuevo techo histórico de Uruguay en el Ranking UCI y renovó su contrato con el Astana

El uruguayo Thomas Silva Coussán sigue escribiendo historia en el más alto nivel del ciclismo mundial con cada pedaleada. El fernandino de 24 años estableció un nuevo techo histórico para Uruguay en el ranking mundial de ciclismo: con su consagración del pasado domingo en la Arctic Race de Noruega, alcanzó los 1699 puntos y subió al puesto 34º del Ranking UCI, un nuevo mejor puesto para un corredor oriental en la clasificación de la Unión Ciclista Internacional.

Asimismo, su equipo el XDS Astana Team de Kazajistán hizo oficial este martes la renovación del contrato del uruguayo por tres temporadas más, hasta diciembre 2029. En el comunicado del nuevo acuerdo, el prestigioso equipo kazajo destacó las ocho victorias que ha conseguido el uruguayo en sus primeros ocho meses compitiendo a nivel UCI WorldTour.

Thomas Silva ganó dos etapas y la clasificación general individual del Tour de Hainan en China y enseguida llegó su triunfo más importante e histórico para el país: la segunda etapa del Giro de Italia, con el agregado de subir al primer lugar de la general y vestir la icónica Maglia Rosa durante tres días más. Más adelante ganó en el norte de España las Clásica de Ordizia y Clásica Castilla y León, y finalmente ganó la tercera etapa y clasificación general de la Arctic Race de Noruega.

El director general del equipo y exciclista profesional de gran renombre (campeón olímpico de Ruta en Londres 2012, por ejemplo), el kazajo Aleksandr Vinokourov, elogió a Silva en el anunció de la renovación. "Thomas ha tenido un comienzo sobresaliente en su carrera WorldTour con nuestro equipo. Se adaptó muy rápido, forjó una gran relación con sus compañeros y el personal, lo que le permitió obtener resultados de primer nivel de inmediato", destacó.

El exciclista y manager del Astana Team, Aleksandr Vinokúrov, junto al presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev. Foto: Astana Team

También señaló: "Tuvo un excelente Giro de Italia, y después decidimos centrarnos en objetivos específicos para el resto de la temporada, sin apresurar su desarrollo y dejando las demás Grandes Vueltas para el futuro. Creo que esta es la estrategia correcta, que permite a un joven ciclista progresar paso a paso mientras se prepara de forma constante para cada nuevo gran objetivo en su carrera".

"Este nuevo acuerdo —continuó Vinokourov— está diseñado para fortalecer la posición de Thomas como uno de los líderes del equipo y para permitirnos seguir trabajando juntos en la dirección correcta y al ritmo adecuado”.

Thomas Silva, el primer uruguayo en la historia en ganar una etapa del Giro de Italia. Foto: AFP.

Thomas Silva: "Desde el primer día me sentí como en casa"

“Estoy muy contento de seguir en el equipo XDS Astana al menos tres temporadas más. Desde el primer día me sentí como en casa. He sentido el apoyo y la confianza de todos desde mi llegada, y sinceramente no podría pedir un mejor entorno para continuar mi carrera", dijo el uruguayo en su anuncio de renovación.

"Lo más importante es que el equipo y yo compartimos la misma visión del ciclismo y de cómo debe desarrollarse mi carrera. Los resultados que he conseguido esta temporada son una clara prueba de ello. Hemos formado un grupo fantástico, y siempre estoy dispuesto a ayudar a mis compañeros cuando luchan por un buen resultado. Al mismo tiempo, sé que siempre contaré con su apoyo cuando lo necesite. Ese es el enfoque correcto, y nuestro equipo sigue demostrándolo. Ganar la Arctic Race de Noruega es un gran logro tanto para mí como para el equipo, pero aún quedan varios meses de temporada y muchos objetivos que queremos alcanzar. Así que ahora toca seguir trabajando”, sentenció con optimismo.