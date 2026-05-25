Séptima fecha del Torneo Apertura del handball uruguayo: Goes lidera en femenino y Alemán en masculino

La séptima fecha del Torneo Apertura del handball uruguayo dejó movimientos importantes en ambas ramas, aunque con líderes que continúan firmes en la cima. En femenino, Goes consolidó su gran momento con otra victoria contundente y sigue invicto. En masculino, Colegio Alemán dio un paso fuerte al vencer a Unión SRS y mantenerse como único líder.

En la rama femenina, Goes volvió a mostrar su poderío al derrotar 42-23 a Peñarol y alcanzar siete triunfos en siete presentaciones. El equipo misionero lidera con 21 puntos y también domina la tabla de goleadoras: Martina Barreiro suma 50 tantos y Sabrina Grieco 48, ambas dentro de las máximas anotadoras del torneo.

El escolta es Layva, que venció 30-24 a Cevven y llegó a 19 unidades, las mismas que Scuola Italiana, que protagonizó uno de los encuentros más parejos 23-21 de la fecha frente al Colegio Alemán. El encuentro entre Club Malvín y Unión URS todavía no se disputó y quedará pendiente.

Más abajo peleando por el quinto lugar aparecen Alemán y Náutico con 13 puntos, mientras que Malvín, Cevven, Peñarol y Enfoque los siguen cerrando la tabla.

Además del dominio de Goes en la tabla, la pelea entre las goleadoras también gana protagonimo. Detrás de Barreiro y Grieco aparecen Magdalena Guichón , de Scuola Italiana, con 43 goles, y Paula Eastman, de Layva, con 42.

En la rama masculina, Colegio Alemán confirmó su liderazgo al derrotar 34-26 a Unión SRS y llegar a 16 puntos en seis partidos. Pontevedrés quedó como escolta con 15 luego de igualar 23-23 frente a Scuola Italiana en uno de los encuentros más atractivos de la temporada.

Scuola quedó tercero con 13 unidades, mientras que Unión y San Pablo cierran la tabla.

La lucha por el goleo también aparece ajustada entre los hombres: Nahuel Gorosito, de Unión, lidera con 25 tantos la tabla de goleadores, seguido por Bruno Borba y Sebastián Vecino, ambos con 24. Federico Rubbo, de Scuola Italiana, suma 23 y Alfonso de Rossa, de Alemán, 22.

Con el campeonato ya casi a la mitad de su camino, tanto Goes como Colegio Alemán ya comienzan a marcar diferencias y perfilarse como posibles equipos candidatos a ganar el Torneo Apertura del handball uruguayo.

Mas allá de los resultados deportivos, la fecha volvió a confirmar el crecimiento deportivo del handball uruguayo, con varios partidos definidos en minutos finales y figuras jóvenes que comienzan a consolidarse como protagonistas tanto en la tabla de posiciones como entre las máximas goleadoras y goleadores del torneo.