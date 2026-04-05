Por dónde llega la Vuelta Ciclista en su última etapa a Montevideo: hora, dónde verlo y cortes de calles

La Vuelta Ciclista del Uruguay 2026 llega este domingo a Montevideo luego de recorrer el interior del país durante 11 días de competencia. La última etapa llega a las puertas de la Intendencia de Montevideo, llega este domingo a Montevideomismo lugar desde donde largó el pasado jueves 26 de marzo.

Denominada "Intendencia de Montevideo – Fredy Martirena", la última etapa de la Vuelta Ciclista comienza en Trinidad, capital de Flores. La concentración es a las 07:30 horas en la Plaza Constitución y la largada de los corredores está prevista para las 08:20 horas.

La carrera se puede ver en vivo por la plataforma de Antel TV y por la señal Canal 5.2 de Medios Públicos, con la transmisión de A Pedal Producciones.

El pelotón tomará la Ruta 3 hacia el sur para pasar por San José de Mayo luego de 90 kilómetros y aproximadamente a las 11:00 horas. Según Inumet, con viento cruzado en contra desde el sudeste.

Luego seguirá 25 kilómetros más hacia el sur por Ruta 3 hasta llegar a la Radial con la Ruta 1. Los corredores tomarán la Ruta 1 hacia el sudeste rumbo a Montevideo, y ahora el viento soplaría de frente.

Luego entrarán a la capital por la Rambla, girarán a la izquierda por la calle Florida hasta la Plaza Independencia, tomarán la Av. 18 de Julio y llegarán frente a la explanada de la Intendencia de Montevideo, donde se espera un marco de público importante.

La hora estimada para la llegada de la Vuelta Ciclista en la Intendencia de Montevideo es alrededor de las 13:00 horas.

Los ciclistas deberán completar un recorrido final de 190,6 kilómetros en total.