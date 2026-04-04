Cómo está la general individual de la Vuelta Ciclista del Uruguay previo a la última etapa de este domingo

La Vuelta Ciclista del Uruguay llega a su último día con Pablo Bonilla al frente de la general individual y con Ignacio Maldonado metido en el podio tras desplazar a Alejandro Quilci en la décima jornada de carrera.

La décima y penúltima etapa, marcada por el viento cruzado desde Tala, rompió la carrera desde el inicio. El pelotón se desarmó en abanicos y adelante quedó un grupo reducido con los nombres fuertes de la general. Allí, el más exigido fue Bonilla, que tuvo que sostener cada ataque de Lucas Gaday y el Dolores Cycles, decidido a recuperar lo perdido.

Pero el malla oro no se limitó a aguantar: respondió a cada ataque y se mantuvo siempre adelante, incluso cuando su equipo perdió piezas clave por pinchazos en el tramo de Florida a Durazno. Sin margen para especular, corrió como líder y llegó cuarto, dentro del grupo que definió la etapa.

Adelante, Maldonado volvió a hacer lo que mejor sabe: atacar. Fue uno de los que más le dio para trepar a ese tercer lugar de la general y al final remató con potencia para lograr la victoria de etapa, otro objetivo para él y su equipo en esta Vuelta.

La carrera tuvo en el viento su juez principal. El Dolores Cycles endureció desde temprano, cerró la escalera y provocó el quiebre total del pelotón. En ese escenario, también se movieron Roderyck Asconeguy y el propio Maldonado, mientras Quilci, Matías Presa y el brasileño Bruno Lemes resistieron hasta que pudieron.

La Vuelta se definirá con un podio reconfigurado y con un líder que superó el día más incómodo sin ceder. Bonilla sigue al frente. Maldonado ya está entre los tres mejores. Y todos llegan a la última etapa con algo en juego, y pocos segundos de diferencia.