María Sara Grippoli volvió a hacer historia al subirse al podio en el Campeonato Panamericano de Taekwondo

María Sara Grippoli volvió a poner la bandera de Uruguay en lo alto. La taekwondista que participó y fue abanderada en el desfile inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024 se quedó con la medalla de Bronce en la categoría -49 kg. del Campeonato Panamericano que se disputó en Río de Janeiro.

La uruguaya accedió por su ranking directamente a los octavos de final, donde despachó a la guatemalteca Nicolle Way, 2-0, y a la mexicana Daniela Souza, 2-1. Al llegar a semifinales se aseguró medalla, donde no pudo con Andrea Zambrano. La mexicana la superó 2-1 y luego terminó perdiendo la final ante la brasileña Camilly Gosch.

El torneo es de grado G4, por lo que otorga una cantidad de puntos importantes para el ranking mundial, con el que la uruguaya aspira a tener mejores opciones para volver a competir en una cita olímpica. En la última edición de este torneo ya había obtenido una medalla de Bronce, a lo que agrega una de Plata en los Juegos Panamericanos Junior.

La competición tuvo más representación uruguaya. Milagros Álvarez compitió en -67 kg. donde no pudo superar la primera ronda, luego de caer ante la chilena Claudia Gallardo. En la rama masculina, Aharon Rivero también fue despachado en primera ronda, al ser vencido por el paraguayo Rodrigo Bernal, en la categoría -58 kg.

La categoría de -68 kg. tuvo doble representación. Mateo Jawad perdió en la ronda preliminar frente al dominicano Wander González, mientras que Matías López quedó a las puertas de una medalla. Este último superó al brasileño Matheus Amaral en la ronda previa, al canadiense Finn Taylor en octavos, pero cayó ante el chileno Cristian Olivero en cuartos, que luego fue el ganador de la competición.

Por último, en los -74 kg. Federico González no pudo en primera ronda ante el brasileño Gabriel Pereira.