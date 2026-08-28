Maldonado Boxea vuelve al ring con una gran velada y la defensa del título mundial juvenil de Joaquín Faccio

Maldonado se prepara para vivir una nueva noche dedicada al boxeo, al deporte y al desarrollo de sus jóvenes talentos. Este sábado, desde la hora 18:00, el Campus de Maldonado recibirá una nueva velada organizada por la Dirección de Deportes de la Intendencia Departamental de Maldonado, en el marco del proyecto Maldonado Boxea.

La jornada combinará el trabajo que se viene realizando con jóvenes deportistas del departamento con la presencia de boxeadores profesionales y una definición internacional que tendrá como protagonista a uno de los grandes talentos surgidos de este proceso.

Maldonado Boxea: formación, inclusión y oportunidades

Maldonado Boxea es un proyecto impulsado por la Dirección de Deportes de la Intendencia Departamental de Maldonado, Enjoy Punta del Este y Barrales Box, que utiliza el boxeo como una herramienta de formación, desarrollo personal e inclusión.

La iniciativa genera espacios de entrenamiento y oportunidades para jóvenes del departamento, promoviendo valores como la disciplina, el esfuerzo, el respeto y la perseverancia, y acompañando a los deportistas en su desarrollo tanto dentro como fuera del ring. El proyecto también busca generar un camino de crecimiento para aquellos jóvenes que encuentran en el deporte una oportunidad para desarrollar sus capacidades y proyectarse competitivamente.

Esta nueva velada será una muestra de ese proceso: una jornada que reunirá a jóvenes en formación con boxeadores profesionales y deportistas que ya han alcanzado escenarios de competencia internacional.

Una noche a puro boxeo

Joaquín Faccio en una pelea.

La actividad comenzará a la hora 18:00 con una serie de exhibiciones protagonizadas por jóvenes boxeadores, que se extenderán hasta las 20:00. A partir de esa hora, comenzará la programación de combates profesionales, con los siguientes enfrentamientos:

Manuel Peraza vs. Facundo Amaya — Categoría mediano.

Michael García vs. Washington Pelaes — Categoría pesado.

Agustín Vera vs. Luisi Coitiño — Categoría welter.

Ximena Spagnolo vs. rival a confirmar — Categoría pluma.

La programación tendrá como protagonista a una nueva generación de boxeadores que continúa creciendo y sumando experiencia en el ámbito profesional. Joaquín Faccio, por la defensa de su título mundial juvenil.

El momento central de la noche llegará con la pelea de fondo, en la que Faccio defenderá su título mundial juvenil de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) frente al mexicano Edwin Garnica. La pelea representa un nuevo desafío internacional para Faccio, una de las grandes promesas surgidas del proceso de Maldonado Boxea, quien tendrá la oportunidad de defender su corona ante su público y en su propia ciudad.

La presencia de un título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo le otorga a la velada una dimensión internacional y vuelve a posicionar a Maldonado como escenario para el desarrollo y la proyección de nuevos talentos del boxeo uruguayo.

