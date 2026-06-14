Los nueve ciclistas uruguayos convocados para dar pelea en todas las disciplinas de los Juegos Odesur 2026

Los Juegos Sudamericanos de Santa Fe (Argentina) 2026 generan mucha expectativa en particular para el ciclismo, deporte en el que Uruguay pretende ir a competir a lo grande porque por primera vez en muchos años hay con qué y en todas las disciplinas.

En las últimas horas la Federación Ciclista Uruguaya hizo oficial la lista de nueve convocados para disputar las pruebas de ruta, contrarreloj, pista y BMX, tanto en rama masculina como femenina.

Todavía no está definido qué corredor competirá en cada disciplina, pero para las pruebas de ciclismo de ruta fueron convocados cuatro hombres y cuatro mujeres. Mientras que Mateo Lluberas, el joven talento del país en lo que respecta al ciclismo acrobático, es el único convocado para disputar las pruebas de BMX freestyle.

Lluberas nació y se crió en Salto, tiene 19 años recién cumplidos y es la principal promesa del país en esa disciplina. Ya ha representado a Uruguay en competencias internacionales, tales como torneos Sudamericanos, Panamericanos y el Mundial de BMX 2026 disputado en Brisbane (Australia) el pasado mes de julio.

Mateo Lluberas, el joven salteño que representa a Uruguay en BMX freestyle. Foto: Mauro Colan

Entre los convocados para ciclismo de ruta se destaca la presencia de Thomas Silva Coussán (24 años, XDS Astana Team), que recientemente escribió su nombre y el de Uruguay en la historia del Giro de Italia, luego de ganar la segunda etapa y vestir la icónica Maglia Rosa durante dos etapas más, en la primera participación de un uruguayo en la prestigiosa carrera de 21 días.

Eric Fagúndez del Burgos en el Tour de Flandes 2026. Foto: Sprint Cycling

También aparecen Eric Fagúndez (27) del Burgos BH (el otro único uruguayo que compite hace cinco años al máximo nivel profesional), Ciro Pérez (21) del AVC Aix Provence Dole de Francia y Pablo Bonilla (21), último campeón de la Vuelta Ciclista del Uruguay.

Entre las damas figuran las sanduceras especialistas en la pista, Luciana Wynants (24) y Paola Silva (25), y Florencia Revetria (19) del Armonía Cycles. Y también Mariana García (37), que actualmente corre para el Team Oiense de Galicia (España).