The Quail Auction 2026 sumó numerosas marcas históricas y evidenció la fortaleza del mercado internacional de automóviles de colección.

Entre los resultados más destacados estuvo el Bugatti W16 Mistral 2025, que alcanzó los US$ 8.805.000 y fijó un nuevo hito para el modelo. El Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport 2011, vendido por US$ 3.305.000, también estableció una nueva referencia.

El Porsche 959 Komfort 1988 consiguió, con US$ 2.865.000, el mayor valor para un ejemplar sin modificaciones, mientras que el Hennessey Venom F5 Revolution Coupé 2023 impuso un nuevo máximo para la marca en subasta, al cerrar en US$ 2.837.500.

También alcanzaron cifras sin precedentes el Ferrari 550 Barchetta Pininfarina 2001, con US$ 1.627.500; el Ferrari 488 Pista Spider 2020, con US$ 1.545.000; el Ferrari 812 Superfast 2019, con US$ 747.500; y el Ferrari 550 Maranello 1998, con US$ 648.500.

Por último, el Porsche 911 Carrera Targa “Rijkspolitie” 1989 alcanzó los US$ 252.000, la cifra más alta para un 911 policial G-Body. Los valores confirman el atractivo global de los modelos singulares y de producción limitada, y la vigencia del coleccionismo de alto nivel.