Top Padel Fit Center será la sede uruguaya de Paquito Navarro Academy, la escuela que el ex número uno del mundo fundó en 2024 junto con su entrenador, Ramiro Choya. La apertura está prevista para 2027 en las canchas techadas del complejo de Velsen 4440, en Montevideo. Allí se aplicará la misma metodología que la academia utiliza en su sede central de Madrid y en Estados Unidos.

El acuerdo prevé que todos los profesores de la sede uruguaya se certifiquen mediante cursos presenciales y trabajen en coordinación permanente con el equipo de Madrid. “Durante años soñamos con que los jugadores uruguayos pudieran formarse acá con el mismo nivel que en España. Hoy eso es una realidad, y es un hecho histórico para el pádel de nuestro país”, explicó Laura Ilarraz, directora de Top Padel Fit Center.

La apertura se anuncia después de que Navarro se consagrara campeón del mundo con la selección española. El 7 de noviembre, España venció 2-1 a Argentina en la final de la FIP World Cup en Doha. Nacido en Sevilla en 1989, Navarro llegó al primer puesto del ranking mundial y, según la academia, es el único jugador español que ganó el Campeonato de España en todas las categorías, desde menores hasta absoluto.

Cómo se entrenará en la academia

La academia denomina “ADN Navarro” a su propuesta de juego, que combina el ataque, la toma de decisiones tácticas y la fortaleza mental. El método se aplicará tanto en las clases de iniciación como en los entrenamientos de quienes ya compiten.

“Nuestro método funciona igual en Madrid, en Estados Unidos y ahora en Montevideo. Lo que buscamos es que cada alumno, desde un niño que empieza hasta un jugador de competición, tenga un camino claro para mejorar”, señaló Choya, quien dirige el proyecto.

Con más de 30 años de trayectoria, Choya fundó en 1993 el Área de Docencia de la Federación Española de Pádel y formó a más de 3.000 alumnos. En 2006 recibió la Medalla de Plata al Mérito Deportivo de esa federación. Como entrenador, acompañó a Navarro en sus mejores resultados en el circuito profesional.

El equipo incluye a Floren García Lameiro, director de proyecto de la academia y entrenador de nivel 3 de la Federación Española de Pádel. Tiene experiencia en el World Padel Tour y es coautor de los libros Manual de Pádel para Entrenadores y Pádel y Táctica.

Oferta completa

La sede uruguaya tendrá una escuela para menores de 18 años, programas para adultos de distintos niveles y entrenamientos de alta competición. La oferta incluirá clínicas, competencias, jornadas temáticas, clases personalizadas y campus de verano. Para quienes quieran enseñar pádel habrá cursos de formación y certificación desde el nivel 0 hasta el 3.

Top Padel Fit Center, constituido como sociedad anónima deportiva, se propone detectar y formar talentos desde las primeras etapas y acercar el deporte a más personas mediante sus escuelas, clínicas y competencias. Con el centro de entrenamiento y la formación de profesores, el club también busca elevar el nivel de la competencia local y ampliar la base de jugadores para las selecciones nacionales.

Un centro integral

Top Padel Fit Center es un club federado declarado de interés deportivo por la Secretaría Nacional del Deporte. Además de las canchas de pádel, el complejo ofrece actividades de fitness, pilates y cycling, y cuenta con un restaurante orientado a la alimentación saludable.

En 2024, el club recibió las clasificatorias sudamericanas para el Mundial de la Federación Internacional de Pádel. “Ese torneo nos demostró que Uruguay puede estar a la altura de los grandes eventos. Ahora damos el siguiente paso: transformar a Top en un club de élite internacional, con una academia que es referencia en el mundo”, agregó Ilarraz.

La llegada de la academia coincide con los 35 años de la Federación Internacional de Pádel, fundada el 12 de julio de 1991 en Madrid. Uruguay fue uno de sus tres países fundadores, junto con Argentina y España.

“Que la academia de un campeón del mundo elija Uruguay dice mucho del momento que vive el pádel en nuestro país. Es una oportunidad para toda la comunidad, no solo para nuestros socios”, señaló Ilarraz.