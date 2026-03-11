Las Cimarronas cayeron ante Escocia y quedaron fuera de las semifinales en el Pre Mundial de hockey femenino

El sueño mundialista de la selección uruguaya de hockey femenino quedó trunco este miércoles luego de que Las Cimarronas cayeran por 3-1 ante Escocia y no pudieran acceder a las semifinales del repechaje para el próximo Mundial.

Uruguay había debutado en el Pre Mundial de India con una derrota 4-0 ante la selección local, pero llegaba a este duelo con las escocesas después de una gran muestra de carácter. En su segunda presentación, las dirigidas por el argentino Rolando Rivero le ganaron 3-2 a Gales luego de ir abajo en el marcador. Pero este miércoles no pudieron con Escocia.

Jennifer Eadie abrió el marcador para las escocesas por intermedio de un córner corto cuando restaban casi seis minutos por jugar del primer tiempo, pero Las Cimarronas volvieron a dar una buena muestra de rebeldía y en un trámite muy luchado consiguieron igualar las acciones antes del descanso gracias al tanto de Teresa Viana, que desvió un disparo de Manuela Vila del Valle.

Escocia volvió a conseguir la ventaja por intermedio de Katherine Holdgate, que capturó un rebote de María Victoria Bate, tras una atajada de la arquera de la selección uruguaya. Las Cimarronas volvieron a quedar en desventaja y arriesgaron para ir en busca del empate y el triunfo posterior, que necesitaban, pero el riesgo salió caro y las europeas liquidaron el partido, otra vez Holdgate, para el 3-1 final.

Ahora la selección uruguaya de hockey femenino, ya sin chances de clasificar al Mundial, jugará por definir su posición final en el torneo. El primer partido será el próximo viernes y, ganando, Las Cimarronas podrán competir por el quinto puesto.

Las Cimarronas: Uruguay ante Escocia en el Pre Mundial de India de hockey femenino. Foto: FIH

¿Cómo se definen los cupos al Mundial de hockey de Bélgica y Países Bajos?

El Pre Mundial de hockey se disputa con dos torneos de ocho selecciones cada uno clasificándose al Mundial de Bélgica y Países Bajos 2026 las tres mejores de cada certamen (que se disputan en India y Chile) más el cuarto país que será el de mejor ranking.

En el torneo que tuvo a Chile como sede, el anfitrión consiguió su pasaje junto a Australia —al que le ganó la final en un hecho histórico— e Irlanda como los tres mejores.

En el Pre Mundial de India, las ocho selecciones que pelean por tres lugares son la anfitriona, Gales, Escocia y Uruguay en el Grupo B más Inglaterra, Italia, Corea del Sur y Austria en el Grupo A.

El plantel de Las Cimarronas en el Pre Mundial de India

Arqueras. Victoria Bate, Miranda Martínez. Defensas. Florencia Peñalba, Belén Barreiro, Lucía Olascoaga, Martina Rago, Chiara Curcio. Volantes. Elisa Civetta, Clementina Cristiani, Jacinta Curutchague, Manuela Vilar del Valle, Lupe Curutchague, Magdalena Gómez, Manuela Quiñones, Magdalena Verga. Delanteras. Teresa Viana, Agustina Díaz, Agustina Martínez, Paula Pérez, María Eugenia Rodríguez .