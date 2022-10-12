Juegos Odesur: Emiliano Lasa se quedó con la de plata y así está el medallero de Uruguay

ASUNCIÓN

El judo cosechó bronces en las categoría hasta 90kg y hasta 81kg. Más tarde las Cimarronas golearon a Paraguay y Catrofe terminó segundo en los 5000 metros.

Emiliano Lasa logró saltar 7,93 en su mejor intento. Fue con el quinto salto que el uruguayo se quedó con la medalla de plata en salto largo. Con esta presea Uruguay consiguió su medalla número 31. Poco después llegó la 32 de la mano de Santiago Catrofe, fue de plata con 13:55.24 en los 5000 metros.

Los Juegos Odesur que se llevan a cabo en Paraguay siguen dando medallas y el judo uruguayo ganó dos este miércoles. Las preseas llegaron por intermedio de Mikael Aprahamian, que se impuso en la final por podio de la categoría de hasta 90kg, y Rodrigo Gamou, en la categoría hasta de 81kg, se quedaron con los bronces.

Mikael Aprahamian colectó el bronce. Foto: Secretaria Nacional de Deportes.

Gamou logró vencer al venezolano Jonheluis Patete en la final por el tercer puesto y Aprahamian dejó afuera al venezolano Carlos Páez.

Rodrigo Gamou cosechó el bronce. Foto: Secretaria Nacional de Deportes.

Con estas dos preseas, Uruguay llegó a su medalla número 29. Seis de oro, 10 de plata y 13 de bronce. Al momento Brasil es quien lidera el medallero con 228 unidades, 96 de ellas son de oro.

Poco después llegó otro bronce celeste. La selección de hockey se impuso con goleada 7-0 a Paraguay y las Cimarronas consiguieron la clasificación para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Uruguay se quedó con el bronce en hockey. Foto: @PanAmHockey

La delegación celeste, de la cual son parte más de 300 uruguayos, puede sumar más preseas.

Medallero

ORO:

- Un par de remos cortos | Remo - Bruno Cetraro

- Doble para de remos cortos | Remo - Bruno Cetraro y Felipe Klüver

- Cuatro pares de remos cortos | Remo - Bruno Cetraro, Felipe Klüver, Leandro Salvagno y Marco Sarraute

- Dos remos largos | Remo - Leandro Rodas y Martín Zócalo

- Ocho remos largos sin timonel | Remo - Felipe Klüver, Leandro Rodas, Leandro Salvagno, Luciano García, Marcos Sarraute, Martín Zócalo, Mauricio López y Eric Seawright.

- Doble par de remos cortos peso ligero | Remo - Bruno Cetraro y Felipe Klüver

PLATA:

- Velocidad 1000 metros | Canotaje - Matías Otero

- K2 500 metros | Canotaje - Julián Cabrera y Matías Otero

- Kayak cuádruple 500 metros | Canotaje - Julián Cabrera, Sebastián Delgado, Santiago Melo y Matías Otero.

- Ruta individual fondo | Ciclismo - Roderyck Asconeguy

- Fútbol femenino

- Menos de 60 kg | Karate - Maximiliano Larrosa

- Cuatro remos largos sin timonel | Remo - Leandro Rodas, Luciano García, Martín Zócalo y Eric Seawright

- Doble par de remos cortos peso ligero | Remo - Romina Cetraro y Tatiana Seijas.

- Bote un tripulante - ILCA 6 | Vela - Dolores Moreira

- Snipe mixto | Vela - Ricardo Fabini y Carolina Rodríguez

-Emiliano Lasa | Salto largo

BRONCE:



- Adiestramiento equipos mixto | Ecuestre - Agustina Bravo, Carolin Mallmann, Guillermina Birenbaum y Elisabeth Moren.

- Básquetbol femenino

- 57 kg | Boxeo - Mónica Da Silva

- Fisicoculturismo - Emiliano Hernández

- Menos de 81 kg | Judo - Rodrigo Gamou

- Menos de 90 kg | Judo - Mikael Aprahamian

- Menos de 75 kg | Karate - Francisco Barrios

- Cuatro pesos ligeros | Remo - Felipe Klüver, Joaquín Vázquez, Joaquín Duarte y Mauricio López

- Dos remos largos sin timonel | Remo - Paulina Centurión y Yuliana Etchebarne.

- Rugby masculino

- Menos de 49 kg | Taekwondo - María Sofía Lieghio

- De 58 a 68 kg | Taekwondo - Federico González

- Trap | Tiro deportivo - Franco González

-Hockey femenino