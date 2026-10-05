Ferrari F80: el nuevo sueño italiano

Ferrari volvió a demostrar que, incluso en la era de la electrificación, sabe fabricar automóviles capaces de convertirse en leyenda. El F80 es uno de los deportivos más extraordinarios de 2026: un hiperdeportivo híbrido que combina un V6 biturbo con tecnología derivada de la competición y una potencia cercana a los 1.200 CV. Su objetivo no es simplemente ser veloz, sino erigirse como una referencia tecnológica de la marca.

Ferrari producirá apenas 799 unidades, lo que lo convierte en una pieza de colección. Su precio supera los tres millones de euros y, como suele ocurrir con los Ferrari más exclusivos, la producción ya está comprometida. Lo interesante del F80 es que representa una nueva generación de Ferrari: menos cilindrada, más electricidad, aerodinámica extrema y prestaciones que hasta hace poco parecían reservadas a un prototipo de competición.

Ferrari está demostrando que la electrificación no necesariamente significa perder emoción. El desafío es conseguir que un automóvil de este nivel siga transmitiendo al conductor esa sensación especial que convirtió al Cavallino Rampante en una de las marcas más deseadas del mundo.